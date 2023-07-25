秦剛神隱滿月 王毅、馬朝旭代行職務

距大陸國務委員兼外交部長秦剛上次公開露面的六月廿五日，已有一個月時間。香港媒體指出，秦剛職務實際上已由中共中央外事辦主任王毅和外交部副部長馬朝旭代行。

據大陸外交部網站消息，秦剛於六月廿五日會晤來訪的越南和斯里蘭卡外長，迄今剛好一個月沒有露面。

香港星島日報刊文指出，對於秦剛神隱，大陸外交部曾說，秦剛因健康原因不能出席東協外長會議，由王毅代替出席。但之後大陸外交部發言人被問到秦剛的動向時，不再提起健康原因，僅稱沒有可提供的訊息，引發外界猜測。

文章稱，年近七十的王毅只有中共黨職，原只是幕後操盤外交，但由於秦剛無法履職，這位前外長只好重作馮婦，近期除了遠赴印尼參加外長會議，還前往南非參加金磚國家安全事務高級代表會議，又先後訪問多國。除了王毅，馬朝旭上周也代替秦剛參加了金磚國家外長線上會議。

文章指出，大陸外長工作強度巨大，秦剛如果確因健康原因而神隱，但長達一個月，也應該病得不輕，即使康復，能否肩負外長的重任值得觀察。

另據大陸外交部發布，馬朝旭廿一日會見赴北京參加大陸外交部舉辦的安理會事務研討班代表，這是秦剛神隱後，馬朝旭再次代表外交部主持官方外交活動。