聽新聞
test
0:00 / 0:00

秦剛神隱滿月 王毅、馬朝旭代行職務

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
距大陸國務委員兼外交部長秦剛上次公開露面的6月25日，已有一個月時間。（美聯社）
距大陸國務委員兼外交部長秦剛上次公開露面的6月25日，已有一個月時間。（美聯社）

距大陸國務委員兼外交部秦剛上次公開露面的六月廿五日，已有一個月時間。香港媒體指出，秦剛職務實際上已由中共中央外事辦主任王毅和外交部副部長馬朝旭代行。

據大陸外交部網站消息，秦剛於六月廿五日會晤來訪的越南和斯里蘭卡外長，迄今剛好一個月沒有露面。

香港星島日報刊文指出，對於秦剛神隱，大陸外交部曾說，秦剛因健康原因不能出席東協外長會議，由王毅代替出席。但之後大陸外交部發言人被問到秦剛的動向時，不再提起健康原因，僅稱沒有可提供的訊息，引發外界猜測。

文章稱，年近七十的王毅只有中共黨職，原只是幕後操盤外交，但由於秦剛無法履職，這位前外長只好重作馮婦，近期除了遠赴印尼參加外長會議，還前往南非參加金磚國家安全事務高級代表會議，又先後訪問多國。除了王毅，馬朝旭上周也代替秦剛參加了金磚國家外長線上會議。

文章指出，大陸外長工作強度巨大，秦剛如果確因健康原因而神隱，但長達一個月，也應該病得不輕，即使康復，能否肩負外長的重任值得觀察。

另據大陸外交部發布，馬朝旭廿一日會見赴北京參加大陸外交部舉辦的安理會事務研討班代表，這是秦剛神隱後，馬朝旭再次代表外交部主持官方外交活動。

秦剛 外交部

延伸閱讀

晉升速度罕見、2度擔任發言人 「消失」前的大陸外長秦剛

秦剛失蹤近月 英外交大臣將延後訪中行程

美智庫專家追問「秦剛在哪裡？」 中國駐美大使這麼說

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外交部長，為何失蹤？

相關新聞

秦剛神隱滿月 王毅、馬朝旭代行職務

距大陸國務委員兼外交部長秦剛上次公開露面的六月廿五日，已有一個月時間。香港媒體指出，秦剛職務實際上已由中共中央外事辦主任...

冰雪運動夯 陸發布11項國家標準

繼去年北京冬奧會順利舉辦之後，中國黑龍江省哈爾濱市獲得2025年第九屆亞冬會舉辦權，又一次點燃了中國人冰雪運動的熱情。

晉升速度罕見、2度擔任發言人 「消失」前的大陸外長秦剛

打開中國外交部官網，秦剛的照片仍然刊登在首頁，外交部長活動一欄仍是秦剛近期的外事活動。至少從官網內容來看，他沒有消失，仍然是中國外長…

台海和平穩定 邱太三放寬陸配親屬來台探親

陸委會主委邱太三今天在澎湖表示，台海和平穩定是政府推動兩岸政策的一貫立場，在疫情趨緩後，為強化照護陸配生活適應，逐步放寬...

「香港議會」發起人袁弓夷遭港府通緝 子女今被港警帶走調查

「香港議會」發起人袁弓夷7月初被香港警務處國家安全處懸賞通緝，其兒子袁彌昌、媳婦容海恩和女兒袁彌望在24日遭香港國安處帶...

胡錫進：災難報導強調官員到場 是來維穩嗎？

大陸黨媒環球時報前總編輯胡錫進發文稱，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館坍塌造成11人死亡，死亡者中多人是學生，第一時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦