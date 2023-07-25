冰雪運動夯 陸發布11項國家標準

繼去年北京冬奧會順利舉辦之後，中國黑龍江省哈爾濱市獲得2025年第九屆亞冬會舉辦權，又一次點燃了中國人冰雪運動的熱情。

中新社報導，為了發揮標準在冰雪產業發展中的基礎性、引領性作用，助力後冬奧時代冰雪產業高質量發展，中國國家市場監管總局21日在冰雪之城哈爾濱召開新聞發布會，介紹日前批准發布的《大眾滑雪運動項目基礎術語》等11項國家標準相關情況。

近年來，中國冰雪運動的參與人群從小眾走向大眾，參與空間從部分地區走向全國，運動時間從冬季走向全年，各地蓬勃開展群眾性冰雪運動。「三億人參與冰雪運動」—中國在申辦冬奧會過程中作出的承諾早已兌現。

大陸國家市場監管總局標準技術管理司副司長徐長興介紹，本批標準聚焦民眾冰雪運動，面向高山滑雪、速度滑冰、冰球、冰壺等大眾喜聞樂見的運動項目，有助於進一步鞏固和擴大中國「帶動三億人參與冰雪運動」成果，助力冰雪運動快速發展。

本批標準共11項，涉及冰雪運動基礎術語、運動水平等級評價、培訓規範、賽事活動組織、場所運營管理等5大類，從不同維度為冰雪運動發展提供助力，不僅涉及冰雪運動項目的規範運行、服務管理，還為提高培訓機構能力水平、完善冰雪人才培養體系、提升民眾冰雪運動普及程度和發展水平提供指導。

徐長興表示，下一步，市場監管部門將配合國家體育總局加大11項冰雪運動國家標準實施力度，不斷完善冰雪運動國家標準體系，更好滿足大眾多層次、多樣化參與冰雪運動的需求，為助力後冬奧時代冰雪產業高質量發展提供支撐。