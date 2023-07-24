晉升速度罕見、2度擔任發言人 「消失」前的大陸外長秦剛

打開中國外交部官網，秦剛的照片仍然刊登在首頁，外交部長活動一欄仍是秦剛近期的外事活動。至少從官網內容來看，他沒有消失，仍然是中國外長。

在秦剛停止出現在公眾視野兩周後，外交部發言人汪文斌曾經簡短地表示，這位外長因為身體原因而缺席。在他消失三周後，另一位發言人毛寧說，「沒有可提供的信息」。而當中國駐美大使謝鋒上周出席活動時被問到這個問題時，謝峰說，「讓我們等等看看」（Let's wait and see）。

這一連串語焉不詳，引發巨大猜測，並且催生各種傳言。這位消失近一個月的中國外長成為了近期最受網民和海外媒體關注的人物之一。

多年在中國外交系統任職

在中國外交部中文網站上，關於秦剛的介紹僅寥寥兩句：「秦剛，男，漢族，1966年3月生，河北懷來人，1988年8月參加工作，1986年11月加入中國共產黨，國際關系學院國際政治系國際政治專業畢業，大學學歷。現任中共二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部部長」。

不過，中國外交部的英文版面還刊登著秦剛以前擔任外交部副部長時的簡歷，內容比中文版詳盡不少。

根據這份英文簡歷，秦剛出生於天津，已婚有一子。他1988年開始在北京外交人員服務局工作。1992年進入中國外交部，於1992-1995年擔任外交部西歐司隨員、三等秘書；1995-1999年期間任中國駐英國大使館三秘、二秘；1999-2002年期間任外交部西歐司二秘、副處長、處長；2002-2005年任中國駐英大使館參贊。

兩度擔任外交部發言人

在2005年，秦剛回北京任職，在接下來的五年、直至2010年擔任外交部新聞司副司長、外交部發言人。

2010年至2011年，秦剛再次前往英國，短暫擔任中國駐英國大使館公使。

2011年底，秦剛再次回到北京，到2014年一直擔任外交部新聞司司長、外交部發言人。這是秦剛第二度擔任外交部發言人。據中國媒體報導，秦剛是迄今唯一一位兩度擔任中國外交部發言人的官員。

此後，他從2015年至2017年擔任外交部禮賓司司長。從2017年到2018年，他任外交部部長助理，並繼續兼禮賓司司長。

2018年9月，秦剛升任中國外交部副部長。從2018年至2021年，他一直擔任此職。

公開資料顯示，這位中國外交大員在2021年7月赴美履新，擔任第11任中國駐美大使。

中共政壇罕見的晉升速度

在擔任中國駐美大使僅一年多之後，秦剛在中共二十大上當選中共中央委員，並在2022年底被任命為外交部部長。2023年1月2日，秦剛奉調回國，成為中國第12任外長。

當時，中國媒體上觀發文指出，秦剛「成為周恩來之後我國最年輕的外交部長」。

2023年3月的人大會議上，56歲的秦剛當選中國國務委員，晉升副國級，成為中國目前最年輕的副國級干部。

當時就有觀察人士指出，秦剛的晉升速度在中共政壇實屬罕見。《聯合早報》3月的一篇報導指出，「在中國，副國級屬於黨和國家領導人」，「秦剛在三個月內連升兩級，這在中國政壇上十分少見」，「相比之下，王毅在外長崗位上做了五年才晉升國務委員」。

言語謹慎、有幽默感

澳大利亞廣播公司（ABC）在7月18日的一篇報導中表示，秦剛的迅速晉升被中國觀察人士視為習近平進入第三任期後領導團隊的最大意外，因此秦剛「被認為是習近平的得力助手」。

法新社在7月24日的一篇報導中同樣說，秦剛被認為是習近平的心腹。

ABC的這篇報導還指出「秦剛的外交語言謹慎、溫和而有幽默感」。在出任外長後，他的一項引人注目的舉措是將戰狼外交的代表人物趙立堅從新聞發言人的位置上調離。

不過，法新社的報導則表示，秦剛也曾贏得戰狼美譽。公開資料顯示，竄訪一詞正是秦剛2006年作為外交部發言人時提出的，用來形容達賴喇嘛訪問歐洲。

網絡傳言爆炸

最後一次關於秦剛公開露面的報導是他6月25日在北京見斯裡蘭卡、俄羅斯和越南官員。此後，曾有媒體報導說秦剛是因為確診新冠而缺席，不過該消息沒有得到中國官方證實。

隨著秦剛消失的時間越來越長，各種傳言甚囂塵上。畢竟，在中國，高層官員消失經常會和落馬、接受調查之類的內容聯繫在一起。

不過，截至發稿，中國官方仍然沒有透露任何這方面的消息。同時，中國官方對於該話題在社媒上的審查力度似乎也並沒有特別嚴格。負責追蹤中國政治宣傳的美國專家埃爾達爾（Brock Erdahl）對《南華早報》說，「審查人員一反常態地允許網絡對秦剛失蹤進行一些討論」。

中國著名媒體人、《環球時報》前總編胡錫進7月15日發微博說：「有時一件事情大家都很關心，又不能在輿論場談論，這樣的情況應該盡量少。還是會有些事情在一段時間裡很敏感，或者有密級，不好公開議論，這可以理解，但這種情況的持續時間要盡量短。總之，保持事務的環境與尊重公眾的知情權需要取得平衡。」

不過，在秦剛下落的問題上，中國政府顯然還沒有打算透露給公眾更多信息。在7月17日的中國外交部例行記者會上，當被記者提問「秦剛現在還是中國外長嗎？」毛寧回答：「建議你查閱中國外交部網站，我也沒有其他更多信息可以提供。」

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