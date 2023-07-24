最近僅400公里 陸部署東風17瞄準台

美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth），七月發表題為「二○二三年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列」報告。該報告根據衛星圖像，指稱中國大陸在台灣附近廣泛部署東風十七中程彈道飛彈，其中部分距離台灣僅約四百公里，可能企圖在「台灣有事」時，盡量減少台灣方面的預警時間。

該報告寫道，火箭軍正在中國東南部鄰近台灣的省分，將短程彈道飛彈升級，廣泛部署配備高超音速滑翔飛行器的東風十七，其據稱能夠避開敵方的雷達和彈道導彈防禦系統。該報告研判，這樣部署可能旨在縮短東風十七攻台的飛行時間。共軍也「必定」將用東風十七攻擊台灣的防空設施。但如此部署也可能是中方官僚間內鬥的結果。

報告提到東風十七將成為第一波針對台灣及其盟邦防空設施的飛彈，但其射程有限，無法打擊關島和其他美國海軍基地。故射程至少達三千公里的中程反艦飛彈東風廿六，就能負責攻擊這些目標。中方正製造數量驚人的東風廿六。安徽、新疆和其他地方的七個火箭軍旅，已部署東風廿六。遼寧第八旅也正構築發射設施。

尤其東風廿六部署在中國內陸，難以鎖定，又部署在核設施附近，可搭載核彈頭或傳統彈頭，美方任何反制東風廿六的動作，都存在擊中核設施的風險。