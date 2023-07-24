聽新聞
test
0:00 / 0:00

最近僅400公里 陸部署東風17瞄準台

聯合報／ 國際中心／綜合報導
東風17中程彈道飛彈。（新華網）
東風17中程彈道飛彈。（新華網）

美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth），七月發表題為「二○二三年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列」報告。該報告根據衛星圖像，指稱中國大陸在台灣附近廣泛部署東風十七中程彈道飛彈，其中部分距離台灣僅約四百公里，可能企圖在「台灣有事」時，盡量減少台灣方面的預警時間。

該報告寫道，火箭軍正在中國東南部鄰近台灣的省分，將短程彈道飛彈升級，廣泛部署配備高超音速滑翔飛行器的東風十七，其據稱能夠避開敵方的雷達和彈道導彈防禦系統。該報告研判，這樣部署可能旨在縮短東風十七攻台的飛行時間。共軍也「必定」將用東風十七攻擊台灣的防空設施。但如此部署也可能是中方官僚間內鬥的結果。

報告提到東風十七將成為第一波針對台灣及其盟邦防空設施的飛彈，但其射程有限，無法打擊關島和其他美國海軍基地。故射程至少達三千公里的中程反艦飛彈東風廿六，就能負責攻擊這些目標。中方正製造數量驚人的東風廿六。安徽、新疆和其他地方的七個火箭軍旅，已部署東風廿六。遼寧第八旅也正構築發射設施。

尤其東風廿六部署在中國內陸，難以鎖定，又部署在核設施附近，可搭載核彈頭或傳統彈頭，美方任何反制東風廿六的動作，都存在擊中核設施的風險。

彈道飛彈 火箭

延伸閱讀

北美防空司令：間諜氣球事件 暴露美空中偵測有漏洞

嘉義縣7月27日萬安46號演習 水上鄉實際演習進防空洞

美售我防空系統 邱國正指「建軍工作要按照敵情」：期程未得正式通知

國軍退役鷹式飛彈將回銷美國轉援烏克蘭 軍方官員私下證實

相關新聞

最近僅400公里 陸部署東風17瞄準台

美國蒙特瑞密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁不擴散研究中心」學者埃弗萊斯（Decker Eveleth），七月發表題為「...

西安家長圍官署 抗議考試不公

中國大陸陝西省西安市近日爆發大批家長聚集包圍地方政府機關，拉起布條，抗議中考（高中入學考試）出現大量河南「回流生」，導致...

成都世大運 推動城市新引擎

「現在這個場館太漂亮了！又想起了年輕時在這兒打球的時光……」走進位於成都市金牛區的城北體育館，71歲的李渝生眼神都在發光...

台港足球交流賽輔大開踢 深化兩地人民友誼

展現台港深厚情誼，台港經濟文化策進會與陸委會23日在輔仁大學足球場合辦台港友誼盃｢2023台港足球交流賽｣。陸委會副主委...

為香港開拓商機？ 李家超出訪東協3國

香港特首李家超23日率團前往三個東協成員國，包括新加坡、印尼和馬來西亞，展開為期7日的訪問行程。他表示，將與當地領導人見...

美報告：中國在台灣附近部署東風17中程彈道飛彈

美國學者根據中共解放軍火箭部隊基地公開的衛星圖像，指中國在台灣附近廣泛部署東風17中程彈道飛彈，部分飛彈距台更僅約400...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦