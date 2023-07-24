西安家長圍官署 抗議考試不公

中國大陸陝西省西安市近日爆發大批家長聚集包圍地方政府機關，拉起布條，抗議中考（高中入學考試）出現大量河南「回流生」，導致本地生落榜。據稱有數名媽媽遭警方抬走，相關話題在微博上被噤聲。西安公安局昨稱，偵查發現某補習班透過偽造國家機關印章，為外省「回流生」在西安參加中考提供假資料，已抓獲犯罪嫌疑人六名，刑事拘留五人。

大陸教育資源不均問題成為近期社會焦點，除了河南「回流生」搶攻陝西考場外，日前大陸網友透過虛擬的「山河大學」，凸顯中部地區教育資源欠缺等教育現況。

所謂「回流生」指戶籍在西安但學籍在外地的考生，他們選擇回到西安參加中考，主因是外地如河南考生眾多，但名校較少，相對來說，陝西人口較少但名校聚集，考取名校機會大。但在大批「回流生」搶進陝西後，推高了當地錄取分數，導致當地考生落榜，引發家長抗議。

關注中國大陸議題的推特帳號「李老師不是你老師」釋出影片和消息，大批家長連日包圍當地政府機關抗議。例如七月廿一日，他們聚集西安市鹽店街信訪接待中心，高喊「西安娃，要上學」等口號。

還有家長在西安市楊陵區政府大樓前拉布條，寫著「我的孩子不是新政和懶政的犧牲品」。另有家長聚集在陝西省教育廳門口抗議，有兩名媽媽遭警方抬走。

部分家長質疑，西安今年十萬名中考生中，就有四萬名「回流生」，西安市教育局日前則澄清，戶籍在西安、學籍不在西安的「回流生」有三六○八人，占全市考生的百分之三點五。不過，官方說法並未平息爭議，有人質疑，去年就讀國中二年級的總人數僅八萬多人，為何才過一年就多出兩萬名考生？

眼看抗議升高，西安當局宣布成立由多部門組成的聯合核查組，對「回流生」戶籍、學籍、學校證明等逐一甄別，對以造假手段獲取報考資格者，取消錄取資格。另傳西安市長葉牛平已與抗爭代表見面，承諾嚴查違法情事。