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陸客赴金門求子 可透過小三通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣政府表示，從20日起開放陸客到金門接受生殖醫學療程，可以搭乘小三通出入境，圖為金門縣長陳福海（左三）日前拜訪金門醫院院長王世典（左四）、副院長董文雅（右二）等人。圖／縣府提供
金門縣政府表示，從20日起開放陸客到金門接受生殖醫學療程，可以搭乘小三通出入境，圖為金門縣長陳福海（左三）日前拜訪金門醫院院長王世典（左四）、副院長董文雅（右二）等人。圖／縣府提供

繼小三通放寬陸籍人士入境探親後，陸委會本月廿日起，恢復陸客可搭小三通到金門接受生殖醫學療程，讓對岸民眾的求子路不再遙遠。

衛福部金門醫院在二○一五年成立生殖醫學中心，生殖醫學療程在疫情前，已在兩岸不孕症領域做出好口碑，成功率超過八成，近年還有廈門的醫院和生殖醫學權威醫師與金門醫療院所合作。

疫情後，小三通停航，原在金門地區接受生殖療程需求的陸客，只能先飛到台灣，再轉機到金門，對於不孕症夫婦來說不僅舟車勞頓，且影響療程效果，好不容易盼到今年復航，大陸不少民眾多次寫信到縣府，連縣長陳福海也接到陳情電話，希望幫忙這些不孕症夫婦。

陳福海多次向陸委會協調此事，日前也指派幕僚分別向陸委會主委邱太三、海基會秘書長邱垂正反映，成功爭取讓對岸民眾經小三通到金門做生殖醫學療程。據悉，目前最少有五十名想要求子的陸客，正在排隊申請。

金門醫院副院長陳根雄透露，目前醫院有二千多例的陸客凍卵、凍胎還無法殖入，很多大陸民眾都很關心，其中有少數幾例等不下去，申請到台灣的醫院移植胚胎，但都因為舟車勞頓失敗。

金門 醫學 陸客

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