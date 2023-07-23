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秦剛神隱 王毅出訪行程滿檔

聯合報／ 記者陳政錄陳宥菘／綜合報導
中共中央外事辦主任王毅19日還在北京會見美國前國務卿季辛吉，如今已身在衣索匹亞。(美聯社)
中共中央外事辦主任王毅19日還在北京會見美國前國務卿季辛吉，如今已身在衣索匹亞。(美聯社)

大陸國務委員兼外長秦剛「消失」期間，作為前外長的中共中央外事辦主任王毅非常活躍。其中，原預計廿四日抵達南非，出席金磚會議的王毅已提前抵達非洲訪問衣索比亞，他在結束金磚會議後還將訪問非洲和亞洲四國。

據大陸外交部網站昨天凌晨發布訊息，王毅廿一日在赴南非出席金磚國家安全事務高級代表會議途中「順訪」衣索比亞。王毅訪問衣索比亞事先並未在先前的外交部記者會上公布，而是於其出訪後才由外交部公布。

衣索比亞長期內戰，去年十一月衣政府與叛軍達成停火協議，才又終止兩年內戰。上個月底，衣索比亞宣布提出加入金磚國家的正式申請。

在秦剛消失近一個月期間，王毅非常忙碌，本月中上旬已代打出席東協外長會，與美國國務卿布林肯等多國外長雙邊會面，行程多達廿個，回到北京後又與美國總統氣候特使柯瑞、「老朋友」季辛吉會面；接著還將出席廿四、廿五日在南非舉行的第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，結束後再訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其。

另據彭博報導，由於秦剛「消失」，原本欲在本月底訪華的英國外交大臣柯維立已經決定延期。兩國正在討論其他的訪問日期，而英國外交部未立即回應置評請求。

報導引述兩位知情人士指出，柯維立原定七月底訪問北京，但秦剛的缺席成為柯維立推遲中國行的主因。而有另一名消息人士稱，這只是原因之一。

大陸外交部網站顯示，截至昨天晚間，秦剛職位未有更動。

外交部 衣索比亞 秦剛

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