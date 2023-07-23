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馬英九會陸生：盼把台灣善意帶回去

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
陸生團昨天到前總統馬英九基金會參觀，並舉行座談。圖／馬英九辦公室提供
陸生團昨天到前總統馬英九基金會參觀，並舉行座談。圖／馬英九辦公室提供

前總統馬英九邀請中國大陸師生參訪團來台，昨天是陸生團在台灣有對外行程的最後一天，陸生團到馬英九基金會參觀，馬英九致詞時表示，「希望大家能把台灣的善意帶回大陸去」。

馬英九表示，「今天是第六天還第七天？滿辛苦的，但我相信收穫也會很多」。馬英九表示，他今年三、四月到大陸去訪問，認為這是一個很重要培養善意的機會，因此希望抓住機會，多讓大家跟台灣接觸，也希望大家把台灣的善意帶回大陸去。

陸生團昨天與馬英九基金會交流，會場設於台北國泰萬怡酒店，馬英九親自到場陪同，其餘出席人員包括淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學東亞所名譽教授邱坤玄、政治大學外交系副教授黃奎博等人。

馬英九基金會邀請的陸生團，包括北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等五所大陸大學卅六名師生自本月十五起訪台。陸生團在台期間，與台灣大學、政治大學、中國文化大學、東華大學等高校交流，並赴台北、台中、新北、新竹和花蓮等縣市，參訪故宮、台北一○一大樓、太魯閣、九份、平溪與大稻埕等台灣知名景點。

馬英九 陸生

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