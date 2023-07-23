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蘇利文：美中恢復溝通是北京要答的問題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。美聯社
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。美聯社

美國前國務卿季辛吉訪問中國受到高規格待遇，國務卿布林肯廿一日表示，季辛吉之行凸顯對話溝通的必要性，他持續呼籲美中恢復對話；白宮國家安全顧問蘇利文說，恢復溝通是北京要回答的問題。

布林肯表示，自己與季辛吉定期溝通，討論各式各樣的議題，季辛吉赴中之前曾與布林肯詳談，等季辛吉回國，也許下周，他就會與季辛吉碰面討論中國行。

以季辛吉為例，布林肯表示，他認為很重要的是要在美中關係裡再添加些許穩定，設置基礎以確保競爭不會演變成衝突，衝突不符合任何一方的利益；而這一切都要從交往和對話開始，持續對話至少能理解對方的想法和意圖，避免誤解演變成雙方都不樂見的局面。

布林肯表示，美國一直清楚且強烈地表達願意溝通和負責任地管理雙邊關係，他認為中國現在也在試圖表現他們也在這麼做，美中高層官員正在恢復對話；他說，拒絕溝通是不負責任的。

美中溝通管道並非全面重啟，北京以中國國防部長李尚福被美國制裁為由，迄今拒絕恢復軍事溝通管道；美國是否考慮取消制裁換取溝通，白宮國家安全顧問蘇利文委婉拒絕。

蘇利文廿一日在美國智庫阿斯本研究所安全論壇表示，美俄相互制裁了不少官員，蘇利文本人就被俄羅斯制裁，但涉及全球穩定與安全，雙邊的溝通沒有因此停擺；並不是所有層級的中國國防部和解放軍官員都被美國制裁，但所有的管道都關閉了。

美國一直希望為美中關係設置「護欄」，確保雙邊不要走向衝突，蘇利文說，北京卻認為，當開車繫上安全帶後，代表著可以開更快更大膽，最後就會撞車，所以最好還是不要繫安全帶，北京認為這只會讓美國得寸進尺。

蘇利文說，雙邊對「護欄」的觀點不同，美國仍做好準備能恢復每一層級的軍事溝通以避免誤判，恢復溝通是最基本的責任，也是北京應該回答的問題。

此外，國務院亞太助卿康達廿一日在華府智庫布魯金斯研究所重申美國的「一個中國」政策，並致力於讓台海的和平穩定，成為美國與盟友夥伴共同關切的議題。

康達表示，美國對北京傳達的訊息是：「不要挑戰現狀，停止在台海周邊與針對台海的各種挑釁。」

美國國防部印太事務助理部長瑞特納表示，他看到台灣改革軍事與後備，並增加國防預算；他會以「台灣做了什麼，以及台灣怎麼回應面臨的脅迫，作為台灣對自身韌性與防衛承諾的重要參考指標。

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