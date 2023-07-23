兩岸觀策／再突訪北京 季辛吉憂的仍是台灣

季辛吉今年五月過了他的百歲壽辰，不到兩個月，他就抱著百歲之軀橫渡太平洋，飛抵他曾於半世紀多前神祕訪問的北京。老人憂心忡忡，因為他壽誕過完並不很久就接受彭博社專訪，說美中已站在懸崖之上，必須趕緊從懸崖上頭退下來。

當時他說，按照目前的關係軌跡，美中很可能在台海發生軍事衝突；因此這個軌跡必須改變。這個憂慮清晰合理地解釋為什麼抵京後，他訪見名單上的第一位是國防部長李尚福。從揭露出來的談話，他強調美中任何一方都承擔不起將對方當成對手的代價。兩國若發生戰爭，不會給人民帶來任何有意義的結果；又說美中兩軍應該加強溝通，維護世界和平與穩定。

這場接見讓白宮官員甚感酸澀，因為六月初新加坡香會，美國防長奧斯丁被李拒見，至今仍找不著任何會見的一絲罅隙。軍事上徹底切斷聯繫暗示戰爭引信可能瞬間炸裂，五角大廈早已惴惴不安。季辛吉不論出於自己洞察或受人之託，這番話都說得苦口婆心。

可是，這趟旅行究竟該如何定位？他雖然見了國防、外交以至於整個中國的一把手，也懇切地說了該說的勸勉之詞；但習近平為他在釣魚台五號樓擺設的筵席，讓他的旅程更像是中國為他獻上的祝壽之旅，好對他整個外交生命歷程致以推崇與頌讚。壽桃、仙鶴與如意，這些象徵性的妝飾不但是對季氏一生的褒揚，更像是一幅宣告中國盛世降臨的卷軸。

在橫跨百歲的季辛吉僅只半生的時光裡，中國從一個窮困、滄桑的弱國，一躍為堪與美國爭雄的另一個超強，這恐讓深謀遠慮如季辛吉這樣的謀略家，都要甚感驚詫；然更令人驚異的卻是，當他一九七一年夏天密訪北京，他跟周恩來談的第一個問題就是台灣；半個世紀後另一個夏天他再突訪北京，心中竊以為憂的依然是台灣。但這次，不再是不要讓世人覺得美國是在拋棄台灣，而是美中切莫為了台灣而陷入萬劫不復之境。

對於台灣，當年被拋棄的悲憤早已消殞無蹤。當初台灣失去的是代表中國的權利以及參與國際事務的一切資格，季氏密訪後不過三個多月，中華民國被迫退出了聯合國，對台灣言，季辛吉無疑是罪人；但半世紀後，台灣卻掉進了頗為奇幻的邏輯，既沾沾自喜於不需要再背負著中國的符號，更反常地以為，美國從未離棄過自己，如今更正在為北京可能的入侵，準備併肩作戰。

台灣這一膨脹而樂觀的情緒，卻是季辛吉憂懼的源頭。認為台灣獨立可藉美國膂力達成的天真思維，其實是被華府決策圈刻意滲出的訊號所誤導；當今美國的外交官嚴重缺乏歷史深度，以為可以藉著全面對抗而取勝，季辛吉擔憂的即是美中陷入一戰前跟英國與德國如出一轍的猜忌與憎惡，走向一場世界大戰，而台灣卻是引爆這場大戰的第一候選人。

真正的問題在於，季辛吉已是美國碩果僅存具有歷史與全局眼光的外交家，走完這趟中國行，大約即是他縱橫捭闔外交人生的謝幕之作。當他鞠躬盡瘁之後世局依舊蜩螗，恐再難期待有人可向白宮提供洞穿迷霧的預案，世界欲走出大國爭霸的悲劇漩渦，也將遙不可及。