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過去一年套現逾兆元 軟銀持股阿里巴巴還有13.9％？

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
阿里巴巴集團發布2023財年年報顯示，截至2023年7月12日，日本軟銀集團（SoftBank Group）仍為阿里最大股東，持股比例為13.9％。(新華社)
阿里巴巴集團發布2023財年年報顯示，截至2023年7月12日，日本軟銀集團（SoftBank Group）仍為阿里最大股東，持股比例為13.9％。(新華社)

阿里巴巴集團發布2023財年年報顯示，截至2023年7月12日，日本軟銀集團（SoftBank Group）仍為阿里最大股東，持股比例為13.9％，仍為最大股東。

對比2022年7月15日軟銀持股23.9％，過去一年，軟銀對阿里的持股下降了10個百分點。據推算，軟銀過去一年套現阿里至少新台幣1兆元以上。

去年8月軟銀集團將2.42億單位阿里巴巴ADS（美國存託股票）的預付遠期合約售出，交易金額約340億美元，持股比例從23.7％降至約14.6％。

阿里2023財年年報披露最新持股比例再降至13.9％，意味著在過去的一年時間，軟銀從阿里套現了約366億美元（約新台幣1.14兆元）。

實際上，軟銀集團使用預付遠期合約出脫阿里股票，所以在阿里財報披露上，軟銀仍持有13.9％或28.39億股阿里巴巴股份。值得留意是，軟銀持有阿里巴巴遠期合約要在結算的情況下，軟銀的阿里巴巴權益才會產生變化。

然而，今年5月摩根士丹利（大摩）發表報告指出，軟銀最新財報顯示，其已大致完成出脫阿里巴巴持股。

按大摩當時估算，軟銀集團持股已由去年12月的6％至7％，降至3月的約2％，至5月持股更跌至低於0.5％。大摩認為，軟銀拋售阿里持股已接近尾聲，這應該會緩解投資者對該集團主要股東拋售的長期憂慮。

軟銀集團 台幣 阿里巴巴集團

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