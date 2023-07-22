秦剛消失近一個月 彭博：英外相原定7月底訪北京已推遲

中國大陸外交部長秦剛已近一個月未公開露面，彭博21日引述消息指，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）已經決定延後原定本月的北京行。

報導引述兩位知情人士指出，柯維立原預定7月底訪問北京，但秦剛的缺席成為柯維立推遲中國行的主因。而有另一名消息人士稱，這只是原因之一。

報導稱，兩國正在討論其他的訪問日期，而英國外交部未立即回應置評請求。

秦剛自6月25日以來未曾公開現身，外界對秦剛的下落產生疑問。在這段期間內，大陸外交部發言人對秦剛的狀況始終以「沒有更多訊息」來回應。而針對媒體詢問「秦剛是否仍為外交部長？」發言人毛寧17日表示，「建議查閱中國外交部的網站」。

據大陸外交部網站，截至7月22日上午11時，秦剛職位未有更動。