聽新聞
test
0:00 / 0:00

畫卷與壽桃 季辛吉午宴暗藏玄機

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。（取材自央視）
中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。（取材自央視）

大陸國家主席習近平廿日會見現年百歲的美國前國務卿季辛吉，隨後在北京釣魚台國賓館五號樓舉辦午宴，宴會廳的擺設、安排，以及菜單也在大陸官媒央視時政節目「大國外交最前線」中一一曝光。

節目主持人介紹，宴會廳中最吸引人的，就是餐桌中間用「鮮花」鋪成的一幅卷軸。這幅畫卷有山有水，讓人心曠神怡，似乎也寓意著友誼似水、福壽如山。

主持人也特別介紹餐桌主位上的一顆大壽桃。這顆壽桃中間有一個壽字，外圍還有九個小壽桃。大壽桃內含有九十個小壽桃，加起來就是一百個壽桃，展現對百歲高齡的季辛吉的敬意，和對身體健康的祝福。

另外，餐桌中央的「鮮花」畫卷上有一座五拱橋，正好就是釣魚台賓館上的一座橋，也與宴會廳壁畫上的五拱橋「遙相呼應」，寓意期待季辛吉成為中美人民友誼的橋梁。

午宴菜單也十分講究，部分復刻一九七二年季辛吉陪同時任美國總統尼克森訪問中國時的菜品，是一次「歷史的回味」。

為季辛吉祝壽的大壽桃。（取材自央視）
為季辛吉祝壽的大壽桃。（取材自央視）

季辛吉 美國

延伸閱讀

季辛吉訪中這齣戲 至少兩個月前開始彩排

鮮花畫軸、百顆壽桃...習近平奢華宴請季辛吉 挨批腐敗

公民季辛吉可見李尚福美官員卻不行？ 柯比：令人遺憾

季辛吉見中國防長 白宮盼重啟美中軍事溝通

相關新聞

鮮花畫軸、百顆壽桃...習近平奢華宴請季辛吉 挨批腐敗

大陸國家主席習近平20日會見現年百歲的美國前國務卿季辛吉，隨後並在北京釣魚台國賓館五號樓舉辦午宴，宴會廳的擺設、安排，以...

陸青年失業率創新高 人社部推「一二三三」措施促就業

大陸16至24歲青年失業率持續攀升，6月青年失業飆至21.3％，創下該項統計有紀錄以來新高，加上大陸今年大學畢業生人數再...

陸外交部證實 俄軍轟炸烏克蘭波及陸領事館

綜合外電，俄羅斯退出黑海穀物協議後，黑海局勢升溫。俄軍已連續3晚以飛彈和無人機，對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫發...

可望接替秦剛？馬朝旭出席金磚外長線上會議

中國外交部長秦剛失聯近月，他的第一副手馬朝旭昨天在北京出席金磚國家外長線上特別會議，引發關注。路透社報導，一些外交官猜測...

長春航空展將展137件裝備 運油-20、殲-20、殲-16將同框

依據《央視軍事》官方微博號訊息，在今天上午舉行的2023年「空軍航空開放活動·長春航空展」新聞發布會上，解放軍空軍裝備部...

懷疑美政府 陸改走民間路線

中國大陸高調歡迎百歲的美國前國務卿季辛吉，不僅稱讚他的外交智慧，甚至最高領袖習近平也向他表示「我們不會忘記老朋友」；紐約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦