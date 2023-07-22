畫卷與壽桃 季辛吉午宴暗藏玄機

大陸國家主席習近平廿日會見現年百歲的美國前國務卿季辛吉，隨後在北京釣魚台國賓館五號樓舉辦午宴，宴會廳的擺設、安排，以及菜單也在大陸官媒央視時政節目「大國外交最前線」中一一曝光。

節目主持人介紹，宴會廳中最吸引人的，就是餐桌中間用「鮮花」鋪成的一幅卷軸。這幅畫卷有山有水，讓人心曠神怡，似乎也寓意著友誼似水、福壽如山。

主持人也特別介紹餐桌主位上的一顆大壽桃。這顆壽桃中間有一個壽字，外圍還有九個小壽桃。大壽桃內含有九十個小壽桃，加起來就是一百個壽桃，展現對百歲高齡的季辛吉的敬意，和對身體健康的祝福。

另外，餐桌中央的「鮮花」畫卷上有一座五拱橋，正好就是釣魚台賓館上的一座橋，也與宴會廳壁畫上的五拱橋「遙相呼應」，寓意期待季辛吉成為中美人民友誼的橋梁。

午宴菜單也十分講究，部分復刻一九七二年季辛吉陪同時任美國總統尼克森訪問中國時的菜品，是一次「歷史的回味」。