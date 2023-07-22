懷疑美政府 陸改走民間路線

中國大陸高調歡迎百歲的美國前國務卿季辛吉，不僅稱讚他的外交智慧，甚至最高領袖習近平也向他表示「我們不會忘記老朋友」；紐約時報廿日分析，北京對季辛吉的熱情接待，是試圖利用官方外交渠道之外的方式，以擴大所發出信息的範圍，藉此影響華府的觀點。

在此之前，也獲習近平稱為老朋友的微軟創始人蓋茲、特斯拉執行長馬斯克等商界領袖到訪時也得到熱情歡迎，不僅反映出北京已把焦點轉向那些符合自己立場的美國菁英，也說明了愈加懷疑拜登政府。

中央情報局前中國分析主管韋德寧認為，這是中國刻意採取的戰略。他表示，中國是藉此激勵那些在中國經濟及整體關係的美國既得利益者，協助改變華府的觀點，甚至政策。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，季辛吉到訪直達最高層，表明了北京是渴望如何影響、拉攏美國政策菁英，以減少美國對中國的戰略打壓，然而像季辛吉這樣的聲音，在華盛頓愈來愈少。

隨著近年中美關係惡化，中方認為，美國官員應該向季辛吉及其支持維持接觸的立場學習，因此習近平也明確向季辛吉表示，「希望你（季辛吉）和美國有識之士繼續為推動中美關係重回正確軌道發揮建設作用」。

除了政界之外，中國一再向美國商界領袖示好，除蓋茲、馬斯克，還有蘋果執行長庫克、摩根大通執行長戴蒙等。通過這些會晤，習近平試圖強調中美兩國商業關係的重要性，並表明雙方關係若持續緊張只會危及商業；同時也藉著美國商界領袖的到訪，向國內傳達外國有信心中國經濟開始復甦。

季辛吉在北京受到「老朋友」般的高規格接待，白宮國家安全委員會發言人柯比當地時間廿日的白宮簡報會上說，「一位普通公民可以與中國國防部長會面並進行溝通，美國政府官員卻不能，這令人遺憾」。

柯比補充說，美國政府官員「期待前國務卿季辛吉回國後的講話，聽聽他聽到了什麼，看到了什麼，了解到了什麼」。