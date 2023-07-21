大陸全軍黨的建設會議 習近平：抓備戰打仗能力等方面的突出問題

大陸全軍黨的建設會議於20日至21日在北京召開，據央視新聞，中共總書記習近平表示，要持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題。

據大陸官媒央視新聞，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，在全軍黨的建設會議上作出重要指示。

習近平強調，要全面貫徹中共二十大精神，深入貫徹大陸全國組織工作會議精神，認真總結中共十八大特別是古田全軍政治工作會議以來解放軍黨的建設取得的歷史性成就和重要經驗，持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強政治保證。

據央視，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東表示，要夯實堅定擁護「兩個確立」思想政治根基，全面深入貫徹軍委主席負責制，集聚提高備戰打仗能力強大力量，注重抓高層強基層全面固牢組織體系，堅定不移持續正風肅紀反腐，不斷提高大陸軍黨的領導和黨的建設工作質量。

據央視新聞，會議討論了有關問題，15個單位作了交流發言，中共中央軍委委員劉振立、苗華、張昇民出席會議，同時，中共軍委機關各部委、軍委各直屬機構、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊有關負責人參加會議。