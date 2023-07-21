快訊

他花23萬元買下「超亂囤積癖屋」 整理雜物竟意外賺進900萬元

澤倫斯基簽署行政命令 開除烏克蘭駐英大使

大陸全軍黨的建設會議 習近平：抓備戰打仗能力等方面的突出問題

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平表示，要抓備戰打仗能力等方面的突出問題。( 新華社)
中共總書記習近平表示，要抓備戰打仗能力等方面的突出問題。( 新華社)

大陸全軍黨的建設會議於20日至21日在北京召開，據央視新聞，中共總書記習近平表示，要持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題。

據大陸官媒央視新聞，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，在全軍黨的建設會議上作出重要指示。

習近平強調，要全面貫徹中共二十大精神，深入貫徹大陸全國組織工作會議精神，認真總結中共十八大特別是古田全軍政治工作會議以來解放軍黨的建設取得的歷史性成就和重要經驗，持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題，為實現建軍一百年奮鬥目標提供堅強政治保證。

據央視，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東表示，要夯實堅定擁護「兩個確立」思想政治根基，全面深入貫徹軍委主席負責制，集聚提高備戰打仗能力強大力量，注重抓高層強基層全面固牢組織體系，堅定不移持續正風肅紀反腐，不斷提高大陸軍黨的領導和黨的建設工作質量。

據央視新聞，會議討論了有關問題，15個單位作了交流發言，中共中央軍委委員劉振立、苗華、張昇民出席會議，同時，中共軍委機關各部委、軍委各直屬機構、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊有關負責人參加會議。

中共二十大 央視 習近平

延伸閱讀

習特使唐仁健將赴密克羅尼西亞 參加新任總統就職儀式

季辛吉訪中這齣戲 至少兩個月前開始彩排

鮮花畫軸、百顆壽桃...習近平奢華宴請季辛吉 挨批腐敗

季辛吉訪中會習近平、防長李尚福 白宮稱「公民私人行程」：很遺憾美國政府做不到

相關新聞

鮮花畫軸、百顆壽桃...習近平奢華宴請季辛吉 挨批腐敗

大陸國家主席習近平20日會見現年百歲的美國前國務卿季辛吉，隨後並在北京釣魚台國賓館五號樓舉辦午宴，宴會廳的擺設、安排，以...

陸青年失業率創新高 人社部推「一二三三」措施促就業

大陸16至24歲青年失業率持續攀升，6月青年失業飆至21.3％，創下該項統計有紀錄以來新高，加上大陸今年大學畢業生人數再...

陸外交部證實 俄軍轟炸烏克蘭波及陸領事館

綜合外電，俄羅斯退出黑海穀物協議後，黑海局勢升溫。俄軍已連續3晚以飛彈和無人機，對烏克蘭南部港口城市敖德薩和尼古拉耶夫發...

可望接替秦剛？馬朝旭出席金磚外長線上會議

中國外交部長秦剛失聯近月，他的第一副手馬朝旭昨天在北京出席金磚國家外長線上特別會議，引發關注。路透社報導，一些外交官猜測...

長春航空展將展137件裝備 運油-20、殲-20、殲-16將同框

依據《央視軍事》官方微博號訊息，在今天上午舉行的2023年「空軍航空開放活動·長春航空展」新聞發布會上，解放軍空軍裝備部...

共軍空軍新發言人亮相 預告現代化建設加快

中共解放軍空軍新任發言人謝鵬於21日，在長春的航空展記者會上首次公開亮相，他指出，空軍正穩步推進各型裝備的研發和更新換代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦