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共軍空軍新發言人亮相 預告現代化建設加快

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
共軍空軍新任發言人謝鵬21日在長春的記者會上亮相。取自央視軍事
共軍空軍新任發言人謝鵬21日在長春的記者會上亮相。取自央視軍事

中共解放軍空軍新任發言人謝鵬於21日，在長春的航空展記者會上首次公開亮相，他指出，空軍正穩步推進各型裝備的研發和更新換代，隨現代化建設步伐的加快，像殲-20、運-20橫空出世時帶來的驚喜和振奮還會不斷增多。

中共解放軍空軍在吉林長春舉辦「2023年空軍航空開放活動·長春航空展」。本次航空展，將有96型137件地面靜態展示裝備參展，相較上屆，增加了無偵-10、殲-16、直-20KA、空警-500A、RCT195B數據鏈跟踪干擾站及120自行迫榴砲等武器裝備。

在21日上午召開的記者會上，大校軍銜的謝鵬首次公開亮相，他表示，空軍基於作戰需求和國家戰略安全考量，穩步推進各型裝備的研發和更新換代

謝鵬還提到，大家都記得殲-20、運-20橫空出世時帶來的驚喜和振奮，相信隨著空軍現代化建設步伐的加快，這樣的驚喜和振奮還會不斷增多。

共軍空軍參謀部大校張壽海說，本屆航空展，共增設殲教-9飛機單機性能展示、殲-16雙機機動飛行展示、運油-20低空釋放干擾彈、運油-20同時與殲-20、殲-16飛機空中加油通場展示、運油-20與殲-20四機護航編隊低空通場展示、殲-20雙機或四機編隊機動飛行展示等，同時，增設雙機模擬空戰展示，分別為教-10同型機，殲-10S、殲-11BS異型機，設置LED螢幕播放對抗空戰畫面

共軍空軍裝備部中校侯建說，此次參展裝備，較上屆增加了空軍曾經列裝過的部分經典機型，大家可以透過歷代裝備，系統了解空軍70多年來，裝備建設從引進消化、自主研發到創新發展的艱辛歷程。

今年5月時，據共軍空軍發布內容，謝鵬曾以發言人身分公布過，空軍八一飛行表演隊換裝殲-10C飛機，是表演隊組建以來第7次換裝。

共軍2023年空軍航空開放活動·長春航空展新聞發布會21日召開。央視軍事
共軍2023年空軍航空開放活動·長春航空展新聞發布會21日召開。央視軍事

空軍 共軍 解放軍

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