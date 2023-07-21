陸青年失業率創新高 人社部推「一二三三」措施促就業

大陸16至24歲青年失業率持續攀升，6月青年失業飆至21.3％，創下該項統計有紀錄以來新高，加上大陸今年大學畢業生人數再創新高達1,158萬人，青年就業壓力劇增。大陸人社部21日表示，高校畢業生等青年就業是關係發展穩定和民生福祉的大事要事，將啟動高校畢業生青年就業服務攻堅行動，採取「一二三三」措施，「千方百計促進畢業生青年就業創業」。

大陸人社部21日召開二季度新聞發布會，人社部就業促進司副司長陳勇嘉表示，黨中央、國務院高度重視青年就業，總書記習近平多次做出重要指示批示，要求進一步挖掘崗位資源，做實做細就業指導服務；國務院也召開專題會議部署推進，推出多項文件，明確拓寬就業渠道的一攬子舉措。

陳勇嘉指出，當前，正值高校畢業生離校季，還有一些青年沒有落實就業工作，為此，人社部自7月至12月，以「服務促就業築夢迎未來」為主題，並採「一二三三」舉措，包含公布「一批指南」、開展「兩類幫扶」、提供「三項服務」，以及提供「三重保障」，千方百計促進畢業生青年就業創業。

一批指南是指，人社部將統籌各地人力資源社會保障部門，運用各種渠道，集中亮出線上線下各類求助途徑、各類招聘平台、服務機構名錄和政策服務清單。陳勇嘉說，目前各省普遍面向畢業生發布了公開信，人社部已全面開放了高校畢業生求職登記小程序，只要有就業需求的畢業生都可以前往登記求職。

兩類幫扶是指，人社部門將建立完善實名幫扶台賬，一方面，針對有服務需要的登記失業青年和2023年屆離校未就業畢業生開展實名服務，將提供1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推介、1次技能培訓或就業見習機會。另一方面，針對未就業困難畢業生及長期失業青年，組織結對幫扶，制定幫扶計劃，優化提供各類就業服務，對長期失業青年組織實踐引導活動，激發就業內生動力。

三項服務包含，在政策服務上，運用數據比對精準識別政策服務對象，分類推送、集中兌現基層就業、企業吸納、自主創業、靈活就業、培訓見習等各類補貼；在招聘服務上，高頻次舉辦面向畢業生等青年的線上線下專場招聘活動，做到周周有招聘、時時有崗位；在培訓服務上，大力開展新職業、先進製造業、現代服務業等領域的培訓，鼓勵企業對新招用的未就業畢業生等青年開展學徒制培訓，助推盡快實現就業。

三重保障包含，一是提供便捷可及的服務保障，推行15分鐘就業服務圈，建設「家門口」就業服務站，推進就業服務與數字技術深度融合，提供招聘求職、政策諮詢、職業指導、創業輔導等在線服務。二是強化公正公平權益保障，整治虛假招聘、就業歧視等違法行為，同步加強勞動就業政策法規宣傳，規範企業的招聘行為。三是營造積極向上的環境氛圍，挖掘一批就業創新青年典型，激發青年就業創新熱情，儘早實現就業創業。

另，為促進企業招募青年的「失業保險一次性擴崗補助政策」，失業保險司副司長劉鵬表示，今年6月底已報經大陸國務院同意，並會同教育部、財政部印發了延續政策實施文件，將對2023屆及離校兩年內未就業普通高校畢業生、登記失業的16至24歲青年，簽訂勞動合約並為其繳納失業保險、工傷保險、職工養老保險費1個月以上的企業，可按照每招用1人不超過1500元的標準發放一次性擴崗補助。