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港媒：劉光源任中聯辦副主任 具國安經驗 能應對美打壓

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
港媒報導，原大陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源出任中聯辦副主任。（中新社）
港媒報導，原大陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源出任中聯辦副主任。（中新社）

綜合香港01、星島日報等港媒報導，中共中央港澳工作辦公室領導層組建完成之後，中央駐港機構再有人事變動。報導指出，大陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源平調出任中聯辦副主任，接替已離任調回福建的陳冬。分析指出，劉光源熟悉香港情勢，有國安事務經驗，並曾兩度駐美，有助於中聯辦和特區政府應對西方國家，特別是來自美國的打壓。

報導指出，劉光源自1986年起一直在外交系統工作，曾任駐美國大使館公使、駐肯亞大使；2014至2018年回國出任外交部涉外安全事務司司長，其後派往波蘭任大使，及先後擔任過駐舊金山總領館副總領事及駐美大使館公使；2021年起調往香港擔任特派員。

據報導，劉光源於2021年赴香港履任時表明，工作重點是防範外部勢力干預香港事務，堅決維護國家主權、安全及發展利益。

報導引述全國港澳研究會顧問劉兆佳評論指出，今次人事調動反映中央港澳辦組建後，中聯辦被賦予更重的角色。中聯辦主任鄭雁雄同時任中央港澳辦副主任，再加入富有外交經驗的劉光源，反映中央為更好應對越加惡劣和多變的國際新形勢。

劉兆佳表示，由劉光源接替屬第一副主任陳冬的職位，明顯反映要借助其外交和處理涉國安事務的經驗。加上劉光源已駐港兩年，應已熟悉香港形勢與事務，有助中聯辦和特區政府應對西方國家、特別是預料來自美國的打壓可能升級。

星島日報日前獨家報導，原中聯辦副主任陳冬已離任調回福建。59歲的陳冬祖籍福建，早年長期在家鄉工作，官至福建省委常委、政法委書記，2017年調往香港出任中聯辦副主任，目前是排名第一的副主任，並為現任全國政協常委，上月獲任命為基本法委員會委員。據報導，中聯辦副主任陳冬內定調返福建，可能擔任省人大常委會副主任。

不過，目前香港中聯辦及外交部駐港特派員公署的官網上，陳冬及劉光源仍在原職，還未進行更動。

主任 香港 福建

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