長春航空展將展137件裝備 運油-20、殲-20、殲-16將同框
依據《央視軍事》官方微博號訊息，在今天上午舉行的2023年「空軍航空開放活動·長春航空展」新聞發布會上，解放軍空軍裝備部侯建中校表示，本屆航空展將有96型137件地面靜態展示裝備參展。此外，較上屆航空開放活動，現役裝備增加了無偵-10、殲-16、直-20KA、空警-500A、RCT195B數據鏈跟踪干擾站及120自行迫榴砲等裝備。
而據介紹，今年長春航空展，以往只在圖片中看到的運油-20、殲-20、殲-16同框畫面，將實實在在地展現在觀眾面前。
解放軍空軍7月17日公布，今年的長春航展將於7月26日至30日在吉林長春，圍繞「追夢空天、制勝未來」主題，展現解放軍空軍發展歷程和裝備建設成就。
新聞發布會上，解放軍空軍參謀部張壽海大校介紹說，本屆航空展將增設雙機模擬空戰展示，分別為教-10同型機對抗，殲-10S、殲-11BS異型機對抗。此外，航空展還將展示運油-20低空釋放干擾彈、運油-20與殲-20四機護航編隊低空通場等內容。
張壽海大校並表示，在今年的長春航空展上，每日將安排「王牌飛行員」，帶觀眾進行飛行模擬體驗、跳傘模擬著陸體驗等活動，增強公眾互動交流體驗感。此外，本屆航空展還將免費贈送打卡冊，期待！
侯建中校另表示，此次參展裝備，較上屆增加了人民空軍曾經列裝過的「部分經典機型」，參觀的民眾可以通過歷代裝備，系統了解人民解放軍空軍70多年來，裝備建設從引進消化、自主研發到創新發展的艱辛歷程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言