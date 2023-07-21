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公民季辛吉可見李尚福美官員卻不行？ 柯比：令人遺憾

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
白宮國安會議發言人柯比。（路透）
白宮國安會議發言人柯比。（路透）

大陸《環球網》報導，看到前美國國務卿季辛吉在北京受到「老朋友」般的接待，白宮不爽了？白宮國家安全委員會發言人約翰．柯比在當地時間20日的白宮簡報會上說，「一位普通公民可以與中國國防部長會面並進行溝通，美國政府官員卻不能，這令人遺憾」。

它轉述路透社報導稱，柯比補充說，美國政府官員「期待前國務卿季辛吉回國後的講話，聽聽他聽到了什麼，看到了什麼，了解到了什麼」。

據中國國防部發布的消息，7月18日，國務委員兼國防部長李尚福在北京會見來訪的美國前國務卿季辛吉。季辛吉在會面中說，「我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗」。

季辛吉當時說，歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

環球網報導說，此前，拜登政府曾多次炒作中方拒絕中美防長會晤，對美方仍在單方面對中國防長實施制裁的事實視而不見。中國國防部新聞發言人譚克非5月31日稱，中方重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，事實上兩軍接觸交流並未中斷。我想強調的是，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。當前，美方要以實際行動展示誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

季辛吉 國防部 美國

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