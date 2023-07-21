中俄聯合軍演日本海登場 演練共同維護戰略通道安全

聯合報／ 大陸中心／即時報導
此次中俄聯合軍演，號稱「參演兵力多、課目設置新、實戰程度高」，將多維度檢驗中俄兩軍在遠海遠域一體化聯合作戰能力。（取自微信公眾號《人民海軍》）
此次中俄聯合軍演，號稱「參演兵力多、課目設置新、實戰程度高」，將多維度檢驗中俄兩軍在遠海遠域一體化聯合作戰能力。（取自微信公眾號《人民海軍》）

中俄「北部·聯合-2023」軍演20日在日本海登場，將持續至23日。據央視軍事頻道報導，此次演習以「維護海上戰略通道安全」為課題，雙方將主要圍繞海空護航、威懾驅離、錨地防禦等多個課目展開演練。

報導稱，此次聯演參演兵力多、課目設置新、實戰程度高，多維度檢驗中俄兩軍在遠海遠域一體化聯合作戰能力。

解放軍海軍微信公眾號指出，「北部·聯合-2023」演習開幕式20日在日本海中部海域舉行。開幕式一結束，實兵行動隨即展開，首先進行的是海空護航科目演練。

報導形容，隨著齊齊哈爾艦艦載直升機起飛升空，聯合艦艇編隊開始對綜合補給艦進行護航。與此同時。雙方空中兵力到達任務區，對艦艇編隊進行支援和掩護。

解放軍海軍微信公眾號表示，此次聯合演習是根據中俄兩軍年度合作計劃確定的重大演訓項目。中俄兩軍指揮軍官聯合編組，在新型作戰艦艇構設聯合戰役指揮部，「聯合籌劃、聯合布勢、聯合指揮、聯合行動、聯合保障」，多維度檢驗中俄兩軍，在遠海遠域一體化聯合作戰能力。

儘管此次演習的地點選在日本海中部，但解放軍稱，此次演習不針對任何第三方，旨在提升中俄戰略合作、軍事合作水平，以實際行動增強中俄共同維護地區和平穩定及應對各種安全挑戰的能力。

未來幾天，中俄雙方海空兵力將在統一指揮下，聯合行動圍繞威懾驅離、錨地防禦等多個科目，開展多回合互為對手的紅藍體系對抗演練。

據俄羅斯衛星社引述俄羅斯太平洋艦隊發布的消息稱，此次演習的主要目的是加強俄羅斯和中國間的海軍合作，維護亞太地區的穩定與和平。

報導指出，在演習框架內，官兵們將演練反潛任務和海上作戰、為船隻進行海上和空中護航、在未設防停泊場停泊時的艦艇編隊警衛和防禦、確保日本海海域和空域的交通線安全以及聯合火炮射擊。

解放軍海軍在此次演習中派出了在北海艦隊副司令員指揮下的驅逐艦齊齊哈爾艦和貴陽艦、護衛艦棗莊艦和日照艦以及綜合補給艦太湖艦。

此次演練，中俄雙方還投入30多架飛機和海軍航空兵直升機參演，演習指揮部設在齊齊哈爾艦上。

中俄「北部·聯合-2023」聯合軍演已於20日在日本中部海登場。（取自微信公眾號《人民海軍》）
中俄「北部·聯合-2023」聯合軍演已於20日在日本中部海登場。（取自微信公眾號《人民海軍》）

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