秦剛神隱 陸：不影響美中高層接觸

中國大陸外交部長秦剛已逾三周沒有公開露面，在美中試圖重啟高層往來的脆弱時刻，秦剛持續缺席重大外交活動，引發外界諸多猜測。華爾街日報十九日報導，北京已向華府保證，儘管秦剛在公眾視野內消失，美中近期高層接觸的融冰態勢將繼續下去。

秦剛缺席上周印尼雅加達國際外長會議尤其引人注目。秦剛原定在那個場合會見美國務卿布林肯，北京改派中共中央外事辦主任王毅代打出席外長會議，並與布林肯會面。知情人士表示，王毅告訴布林肯，秦剛因「健康原因」缺席；這也是大陸外交部公開說法。王毅對布林肯表示，北京將與華府保持開放溝通渠道。

中國外交部發言人毛寧十九日宣布，王毅還將出席廿四、廿五日在南非約翰尼斯堡舉行的第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，並訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其。

五十七歲的秦剛最後一次公開露面是在六月廿五日。布林肯六月十八日才在訪問北京期間邀請秦剛訪美，秦剛也已允諾；此舉被視為今年二月大陸偵察氣球事件讓美中關係跌入冰點後，雙方努力恢復往來的一環。由於大陸國家主席習近平可能參加十一月舊金山舉行的亞太經合會峰會，中方官員原本預期秦剛訪美行可望在那之前進行。

秦剛是在去年年底獲習近平提拔出任外交部長，被認為是習近平信賴的助手，不到兩年內就從駐美大使晉升外長。秦剛突然神隱，已引發外界新質疑：中共治理態度更加保密，想了解真實情況愈發困難。

華府智庫布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩表示，秦剛的缺席「不會顯著改變美中外交交往基調或實質」；他表示，大陸外長職責是在海外闡明和執行政策，但並不是這些政策的唯一制定者。