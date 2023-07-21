習近平藉「老友」季辛吉 向美傳達訊息

大陸國家主席習近平昨日會見到訪的美國前國務卿季辛吉時指出，當前中美兩國又一次處於何去何從的十字路口。他重申，中方願在遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則基礎上，與美方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前。

季辛吉是促成時任美國總統尼克森於一九七二年訪問中國大陸，以及隨後中美建交的關鍵性人物。季辛吉此訪受到北京當局高規格接待，此前，季辛吉已先後與大陸國防部長李尚福、中共中央外事辦主任王毅等中共高層會面。

季辛吉說，他很榮幸能再次在自己第一次見到中國領導人的釣魚台國賓館五號樓會見習近平。

王毅則說，美國對華政策需要「季辛吉式的外交智慧，需要尼克森式的政治勇氣」。

據大陸外交部新聞稿，習近平首先表示，季辛吉剛過百歲生日，並已訪問中國一百多次，兩個一百加在一起，使他此行具有特殊意義。習近平更以「老朋友」稱呼季辛吉，表示中國人不會忘記他為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

習近平指出，中美兩國在五十二年前處於關鍵轉折點時，作出中美合作的的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程。

他強調，當前中美兩國又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。中方願在遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則基礎上，與美方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前。

官媒報導，季辛吉表示，美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。當前形勢下，應該遵守「上海公報」確定的原則，要理解「一個中國原則」對於中國的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展。

季辛吉此行恰逢美國官員接連到訪北京。紐約時報指出，季辛吉獲得相對友好的待遇，如季辛吉能與大陸防長李尚福會晤，但李尚福迄今拒見美國防長奧斯丁。

美國之音分析，季辛吉此行是中方欲通過長期對陸友善、甚至為大陸說話的季辛吉之口，向華盛頓喊話。如大陸官方引述季辛吉此行談及美國不動搖或背棄「上海公報」的承諾，或美中「試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的」。

美國國務院表示，早前已知曉季辛吉訪華計畫，但他並不代表拜登政府。此次訪問後，季辛吉可能會向美國官員通報此行交流的內容。