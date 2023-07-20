「我們不忘老朋友」習近平見季辛吉 學者分析透露這些訊息

在北京釣魚台國賓館，中國黨和國家領導人習近平本周四（7月20日）會見了以私人身份訪問、已經百歲高齡的美國前國務卿季辛吉。

據中國官媒報導，習近平對季辛吉說：「你剛剛度過百歲生日，你訪問中國已經一百多次。這兩個『一百』加在一起，使你這次訪華具有特殊意義。52年前，中美兩國處在一個關鍵轉折點，毛澤東主席、周恩來總理同尼克森總統和你本人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。」

中美兩國又一次處於十字路口

上個世紀70年代初，當時的美國總統安全顧問季辛吉開啟了和中國的秘密談判。1972年，時任美國總統尼克森對中國進行了具有里程碑意義的國是訪問，與毛澤東舉行會晤。最終在1979年，美國和中國正式建交。季辛吉被認為在促成當年美中對話、美中關係正常化發揮了關鍵外交作用。

在季辛吉這次訪問時，習近平特別強調：「中國人重情講義，我們不會忘記老朋友，不會忘記你為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。」

此外，習近平也對季辛吉表示，如今「中美兩國又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。……希望你和美國有識之士繼續為推動中美關係重回正確軌道發揮建設性作用。」

再次充當中美外交困難時期的「使者」？

季辛吉在中國聲望很高，這位美國前國務卿在卸任後曾多次訪華。他此前造訪時也會與中國領導人舉行會面，習近平曾對季辛吉表示，「中國永遠歡迎你！」

法新社報導指出，曾獲諾貝爾和平獎的季辛吉在卸任後為企業提供對華咨詢業務，並對美國政治的鷹派轉向提出警告。

據中國官媒報導，季辛吉7月20日在釣魚台國賓館說，「感謝習近平主席選擇在我首次訪華會見中方領導人的釣魚台國賓館5號樓會見我」。他表示，美中關係對於美中兩國和世界和平繁榮至關重要，「我願繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力」。

華盛頓方面表示，季辛吉此行是一次私人訪問，「不是代表美國政府行事」。

彭博社援引牛津大學中國中心助理研究員馬格納斯（George Magnus）說，鑑於季辛吉的人脈，也包括與中國相關的人脈，「中國政府可能將他視為使者」。但馬格納斯也稱，鑑於季辛吉不是以官方身份前來，他的這次訪問不太可能導致「美中關係出現任何實質性變化」。

美媒CNN的報導指出，在季辛吉促成中美外交破冰之後的幾十年裡，中美關係隨著兩國經濟的相互依存而蓬勃發展。但是近年來，兩國關係明顯惡化。對習近平來說，季辛吉的到來可能讓他想起了不那麼坎坷的時代。「季辛吉獲得習近平接見，也表明了中國領導層對這位前國務卿的看重。」

中方對於季辛吉明顯更加友好

季辛吉此行還會見了中國最高外交官王毅和國防部長李尚福。周四在北京釣魚台國賓館的會晤，王毅也到場參加。

據中國官媒報導，在周二與季辛吉會面時，目前受美國制裁的中國防長李尚福說：「美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷。……希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。」

《紐約時報》的報導指出，相比其他美國官員都受到了中國官員或者官媒不同程度的冷遇或斥責，中國防長對與季辛吉會面的描述更友好。

路透社報導指出，季辛吉這次訪華正值中美兩個超級大國為阻止處於歷史低點的兩國關係進一步下滑而展開談判之際。近年來，中美關係因為烏克蘭戰爭、台灣、香港、人權以及貿易等一系列問題而愈加緊張。

作為華盛頓嘗試重建溝通管道的一部分，美國總統氣候問題特使柯瑞、美國財長葉倫和外長布林肯均於近期訪問北京。這三位美國高層官員中，只有布林肯獲得了習近平接見。不過，這位中國領導人曾在上月接待了美國企業家比爾·蓋茲，稱蓋茲是老朋友，是今年見到的「第一位美國朋友」。

據CNN報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院的副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，習近平區別對待來訪者，是為了向外界發出信號，也就是「習近平希望見願意為中國發聲的親中人士」，「這是一種分而治之（divide-and-conquer）的策略」。

吳木鑾也指出，會見的細節也透露了一些訊息。在6月與布林肯的會晤中，習近平坐在長桌正中央的首位，布林肯以及中美代表團的其他成員則面對面坐在長桌兩側。本周四與季辛吉會面時，兩人並排而坐，中間只隔著一張小茶几，氣氛明顯親切得多。

「兩次會晤非常不同」，吳木鑾對CNN說，「中國人非常善於塑造場景和視覺效果。」

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