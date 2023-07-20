習近平重申糧食安全 確保18億畝耕地紅線

中共總書記習近平20日主持召開中共中央財經委員會第二次會議，再次強調糧食安全是「國之大者」，會上並審議通過了「關於推動鹽鹼地綜合利用的指導意見」。據新華社報導，習近平說，要切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。他並強調，要確保大陸18億畝耕地紅線決不突破，要全力提升耕地質量等。

據報導，習近平20日下午主持召開中共中央財經委員會第二次會議，研究加強耕地保護和鹽鹼地綜合改造利用等問題。會議審議通過了「關於推動鹽鹼地綜合利用的指導意見」，其他中共高層包括大陸國務院總理李強，中共中央政治局常委蔡奇、丁薛祥出席會議。

習近平在會上強調，糧食安全是「國之大者」，耕地是糧食生產的命根子，要落實藏糧於地、藏糧於技戰略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質量，充分挖掘鹽鹼地綜合利用潛力，穩步拓展農業生產空間，提高農業綜合生產能力。

會議指出，要清醒認識到，中國大陸人多地少的國情沒有變，耕地「非糧化」、「非農化」問題依然突出，守住耕地紅線的基礎尚不穩固，農田水利方面欠帳還很多。新時代新征程上，耕地保護任務沒有減輕，而是更加艱鉅。必須堅持問題導向、目標導向，尊重規律、因勢利導、因地制宜、久久為功，進一步加強耕地保護。

會議強調，耕地保護是一個系統工程，要突出把握好量質並重、嚴格執法、系統推進、永續利用等重大要求，進一步採取過硬實招，要確保18億畝耕地紅線決不突破、要全力提升耕地質量等。另，因應大陸鹽鹼地多，會議指出，鹽鹼地綜合改造利用是耕地保護和改良的重要方面，要加快選育耐鹽鹼特色品種，大力推廣鹽鹼地治理改良的有效做法，強化水源、資金等要素保障。