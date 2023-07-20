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北京風向變了？陸商務部：積極發展與烏克蘭經貿合作

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
中國大陸商務部。新華社
中國大陸商務部。新華社

俄烏戰爭持續膠著之際，中國大陸商務部20日發布消息稱，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激，與烏克蘭經濟部副部長兼貿易代表卡奇卡（Taras Kachka）在北京會面，中方將擴大自烏進口優質產品，推動貿易自由化的可行性研究。

俄烏戰爭開打以來，國際社會普遍認為北京在戰略上傾向支持俄羅斯，同時中俄關係持續推進，除了政府高層互動，中俄近期也進行聯合軍演。

大陸國防部稱，18日中午，參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊抵達預定海域，與俄方海上兵力順利會合。中俄參演兵力全部集結完畢，並完成聯合戰役指揮部開設。這次聯合軍演，中俄雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架飛機。

儘管中俄關係依舊緊密，但隨著俄烏戰爭陷入僵局，西方繼續對俄羅斯實施制裁等背景下，北京與烏克蘭仍保持互動，甚至加強經貿合作關係，引起關注。

據中方發布，凌激與卡奇卡在北京會面，兩人主持召開中國—烏克蘭政府間合作委員會經貿合作分委會第七次會議。凌激表示，中方願與烏方一道，積極發展互利互惠的雙邊經貿合作，推動兩國戰略夥伴關係向前發展。

凌激表示，中方願擴大自烏進口優質產品，推動貿易自由化的可行性研究，並與烏方加強在世貿組織框架下的合作，建立兩國投資促進機構的合作關係，拓展貿易和投資合作空間。

據發布，卡奇卡表示，烏方高度重視發展對大陸經貿關係，是中方共建「一帶一路」的重要合作夥伴。希望擴大對大陸農產品出口。烏方將加大保護中資企業在烏安全力度。願與中方共同努力，推動兩國經貿關係健康持續發展。

俄烏戰爭 北京 烏克蘭

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