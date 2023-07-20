陸生團被指統戰 海基會：支持兩岸青年健康有序交流

由馬英九基金會邀請的陸生訪台團正在台灣展開行程，因不少陸生表示感受到兩岸「同根同源」，被抨擊是統戰。對此，海基會副秘書長兼發言人蔡孟君20日說，本會一向支持兩岸在教育、青年等領域進行正常、健康有序的交流，關於此次活動，權責機關已進行審核，同意他們來台，海基會也予以尊重。

海基會20日舉辦例行背景說明會，說明近期主要工作內容，和回應時事議題。

關於陸生訪台團，蔡孟君說，有關馬英九基金會邀請的此次交流活動，權責機關已針對行程、接待單位等進行審核，也同意他們來台，我們予以尊重，主管機關也已對此做出回應跟說明。

面對媒體追問，如何看待陸生團的交流，以及「同根同源」說法。蔡孟君說，該活動屬於專案交流性質，主管機關依照相關規定程序處理，就海基會立場，不就個案進行評論。

她進一步表示，此次陸生來台，有注意到他們對行程的期待，「既然這樣，也期待大陸盡快恢復讓陸生來台就學，讓陸生更了解台灣。」

另，就台商林懷因在擔任長沙台協會長期間，遭控獲中國大陸資金，以辦餐會、資助返台機票等方式拉抬時任總統候選人韓國瑜選情，二審依選罷法等罪判刑林懷3年2個月，最高院日前駁回上訴，全案定讞，大陸全國台企聯抨擊罔顧事實、政治迫害。

蔡孟君表示，海基會長期關心台商，該案發生以來，除了提供林懷會長必要協助，也多次洽請本會台商財經法律顧問提供建議，因尊重司法，在此不對個案進行評論。