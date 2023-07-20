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陸配親屬可搭小三通入境探親 首日上午金門僅12人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金廈小三通今天起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，可搭小三通客運往返兩岸，上午人潮微幅成長。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，可搭小三通客運往返兩岸，上午人潮微幅成長。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通自今年3月25日起開放客運中轉，今天起又進一步開放所有持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，無論是到台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均可經小三通客運往返兩岸，但因為是政策上路首日，上午受惠的陸籍人士約有12位，他們都說，走小三通的價格便宜多了，以後可以常過來探親。

今天上午小三通客船的搭載率超過8成以上，上午兩班船約載運500多名旅客，當中僅24人是大陸籍，當中有一半陸配，持入台證探親的，僅12位，人潮成長幅度沒有很顯著，據CIQS人員表示，應該是政策剛上路，很多人還不知道，等過陣子應該要過來探親的人就會變多了。

有金門的陸配就表示，以前他們在中國的親屬要過來探親，無法透過小三通，都要繞一大圈先從中國城市飛到台灣桃園機場，再到松山機場轉乘國內線班機來金門，不但要多浪費一、二天，且費用也比小三通貴很多，感謝台灣政府聽到他們的心聲，開放大陸的親屬可利用小三通探親。

據了解，因為本來陸配就可以走小三通，所以今天的人數並沒有增加太多，僅能說微幅成長，上午2班船的搭乘率約8成，但是因為要去區隔陸籍人士的入台事由是探親或是其他事由，所以移民署人員都要逐一查驗，相當辛苦。

縣府觀光處也表示，小三通自1月復航以來逐步放寬管制，3月份開放國人也能搭乘後，旅運量也逐漸增溫，近期每天小三通往返人均搭乘人次多在3千人左右，樂見陸委會釋放更多善意，縣府也將持續爭取，讓大陸海西20個城市陸客能早日到金門觀光旅遊自由行。

金廈小三通今天起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，無論是到台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均可經小三通客運往返兩岸，上午人潮微幅成長。記者蔡家蓁／攝影
金廈小三通今天起開放持探親（含長期探親）入出境許可證的陸籍人士，無論是到台灣本島或金門、馬祖、澎湖探親，均可經小三通客運往返兩岸，上午人潮微幅成長。記者蔡家蓁／攝影

小三通 探親 金門

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