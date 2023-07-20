中國駐美大使：中美關係「政治正確」需眾人齊心發力

中國駐美大使謝鋒於美國當地時間19日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。他提到，中美關係的「政治正確」，需要眾人齊心發力。

據環球網報導，謝鋒就中美關係的「政治正確」發表看法。他認為，「政治正確」早已瀰漫美國社會的方方面面。他稱，抵美履新一個多月以來，他與各界人士廣泛接觸，深感支持發展中美關係的大有人在。但由於「『寒蟬效應』他們有顧慮、有壓力」。尤其在「『反華大合唱』背景下，他們不敢公開發聲、不敢發表不同意見」。

謝鋒還表示，有美國網友在推特上給他留言說到，「支持美中關係的人還在，但都躲起來了，需要大使一個個把他們找出來」。他認為，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會的共同期待。

此外，謝鋒還稱，他的一項重要任務，就是把支持中美關係的人找出來、請出來。「眾人拾柴火焰高。希望大家站出來一起發聲出力，共同推動中美關係逐步回歸正軌。」