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中國駐美大使：中美關係「政治正確」需眾人齊心發力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
謝鋒19日出席美國智庫阿斯本研究所安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。（取自環球網）
謝鋒19日出席美國智庫阿斯本研究所安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。（取自環球網）

中國駐美大使謝鋒於美國當地時間19日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇，並與旗語新聞社創始編輯克萊門斯舉行專場對談。他提到，中美關係的「政治正確」，需要眾人齊心發力。

據環球網報導，謝鋒就中美關係的「政治正確」發表看法。他認為，「政治正確」早已瀰漫美國社會的方方面面。他稱，抵美履新一個多月以來，他與各界人士廣泛接觸，深感支持發展中美關係的大有人在。但由於「『寒蟬效應』他們有顧慮、有壓力」。尤其在「『反華大合唱』背景下，他們不敢公開發聲、不敢發表不同意見」。

謝鋒還表示，有美國網友在推特上給他留言說到，「支持美中關係的人還在，但都躲起來了，需要大使一個個把他們找出來」。他認為，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會的共同期待。

此外，謝鋒還稱，他的一項重要任務，就是把支持中美關係的人找出來、請出來。「眾人拾柴火焰高。希望大家站出來一起發聲出力，共同推動中美關係逐步回歸正軌。」

據悉，阿斯本安全論壇是由阿斯本戰略小組主辦，在美國內外有舉足輕重的影響。包括美國國務卿布林肯等政府高層，以及眾多前政要、知名企業家、智庫學界領袖、媒體和英國外交大臣等多國政要皆出席此次論壇。

圖左為旗語新聞社創始編輯克萊門斯，圖右為中國駐美大使謝鋒。（取自環球網）
圖左為旗語新聞社創始編輯克萊門斯，圖右為中國駐美大使謝鋒。（取自環球網）

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