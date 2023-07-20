俄媒：中俄軍演將演練擊退空、導攻擊、反潛及打擊敵艦

大陸《環球時報》報導，依據大陸國防部網站消息，參加「北部·聯合-2023」演習的中方海上編隊於18日中午抵達預定海域，與俄方海上兵力順利會合。參演兵力全部集結完畢，並完成聯合戰役指揮部開設，為演習正式開始做好了準備。它引述俄羅斯Vest電視台報導稱，演習期間，中俄兩國海軍將演練涉及擊退空中和導彈攻擊、反潛戰、打擊敵方艦艇群以及執行救援行動等課目。

美聯社19日則報導說，這次中俄演習將於未來幾天在日本海海域舉行，演練內容包括艦對艦通信、編隊機動和海上搜救等。

昨大陸國防部發布的訊息指出，海上兵力在預定海域會合後，演習副指揮員、俄方海軍少將卡扎科夫一行採取空中、水面立體方式換乘至中方的「齊齊哈爾艦」。隨後，由中俄雙方人員組成的聯合戰役指揮部在齊齊哈爾艦開設完畢。這次演習使用專用指揮信息系統，保障演習指揮更加高效順暢。

環球時報引述今日俄羅斯(Russia Today)電視台19日標題為「應對具體威脅：俄羅斯和中國開始在日本海軍演」的報導稱，近年來，俄中兩國加強了包括海軍在內的軍事合作。俄專家認為，俄中兩國加強軍事夥伴關係主要是由於「美國在亞太地區的侵略政策以及日本捲入與中俄的對抗」。

報導稱，此前最近一次俄中聯合大型海軍演習於去年12月底在東海海域舉行。當時俄羅斯和中國軍艦在反潛航空兵的支援下，對假想敵潛艇進行了搜索，並釋放深水炸彈。此外，兩國海軍還對模擬戰艦目標進行了射擊，並用防空導彈和火砲擊中空中目標。俄軍事專家阿列克謝．蘇康金稱，這樣的聯合演習有助於兩國軍人克服語言障礙，共同應對威脅，包括突發威脅。

他說：「我們兩國海軍有不同的艦艇作戰使用規則。但通過演習，我們將學會如何共同應對具體威脅。例如在聯合砲擊時，俄太平洋艦隊和中國艦艇就需要交換目標數據和坐標。」俄高等經濟大學中國問題專家瓦西里·卡申表示，俄中軍事合作主要體現在雙邊演習強度的提高和參與者面臨任務的複雜性上。他說：「我們與中國的演習數量越來越多，演習場景設置也越來越複雜。這種做法很可能會擴大到世界海洋的各個地區，還可能會出現新的合作形式。我們兩國發展軍事合作的空間很大，合作的質量將會大幅提升。」

俄專家還認為，俄中在遠東加強軍事合作是對美國在亞太地區擴張程度上升的回應。蘇康金表示，北約有意推進亞太地區的軍事化，尤其是推動日本與北約成員國舉行更多的軍事演習，後者有能力向亞太地區派遣艦隻、潛艇和飛機。7月18日，日本自衛隊宣布與法國空軍進行首次聯合演習。日本方面宣稱，此舉旨在提高戰術技能和深化防務合作。