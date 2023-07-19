快訊

金融時報：美國務院要求台灣澄清賴清德「當台灣總統可走入白宮」言論

賴清德將過境美國 國台辦批：台海和平的麻煩製造者

聯合報／ 特派記者廖士鋒／即時報導
國台辦發言人陳斌華19日指出，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。圖為18日晚間陳斌華在甘肅金昌接受媒體訪問。（記者廖士鋒／攝影）
國台辦發言人陳斌華19日指出，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。圖為18日晚間陳斌華在甘肅金昌接受媒體訪問。（記者廖士鋒／攝影）

副總統兼民進黨總統候選人賴清德即將過境美國，前往參加友邦巴拉圭總統就職典禮。對此，國台辦表示，「對任何『台獨』分裂行徑，我們都堅決反對」，且強調「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。

國台辦發言人陳斌華19日晚間以答記者問形式，對賴清德即將過境美國，做出上述回應。

陳斌華強調，堅決反對賴清德藉「過境竄訪之名」行「倚美謀獨之實」，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。他還提到，相信廣大台灣同胞會越來越清楚看到，所謂「務實『台獨』工作者」就是台海地區和平穩定的「麻煩製造者」。

賴清德將以蔡英文總統特使身分出席出席巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，期間將過境美國。這將是他當選副總統後，第三度進入美國，也是他任內第二度過境美國。

此前，2020年2月，賴清德曾以副總統當選人之姿，前往美國出席華府年度「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）；2022年1月27日，他則以總統蔡英文特使身分，前往當時的邦交國宏都拉斯，出席該國新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，當時他曾過境美國洛杉磯，宏國現已與我斷交。

大陸外交部發言人毛寧19日下午已在記者會上提出「三個堅決反對」，她表示，「堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。

毛寧重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。他敦促美方「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實履行美國領導人作出的不支持『台獨』等承諾」，並指大陸將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整」。

美國 台獨 賴清德

延伸閱讀

FT：美國國務院要求台灣澄清賴清德「當台灣總統可以走入白宮」言論

侯友宜民調第三為何不禮讓柯文哲？ 網分析利弊喊NO：國民黨一定垮

影／安倍昭惠歡迎晚宴 賴清德舉「這3事」安倍對台是這麼溫暖

最新民調／柯文哲支持度跌破3成！郭台銘若參戰 四腳督之爭「他」墊底

相關新聞

向中方示好？陸媒稱美半導體巨頭美光總裁拜會陸商務部

每日經濟新聞報導，根據消息人士指出，美國記憶體巨頭美光公司總裁兼首席執行官梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）於1...

賴清德將過境美國 國台辦批：台海和平的麻煩製造者

副總統兼民進黨總統候選人賴清德即將過境美國，前往參加友邦巴拉圭總統就職典禮。對此，國台辦表示，「對任何『台獨』分裂行徑，...

牧馬從漢朝延續至今 甘肅「山丹軍馬場」朝賽馬節轉型

甘肅省張掖市山丹縣境內的山丹軍馬場，位於祁連山冷龍嶺北麓、河西走廊中段處，自漢朝以來就是政府直轄軍馬場的所在地。而近年來...

已是戴罪之身？陸對秦剛謎團欲蓋彌彰 疑因習近平作為舉棋不定

深得大陸國家主席習近平信賴、親自提拔的大陸外交部長秦剛「消失」逾三周了，外交部發言人汪文斌、毛寧在記者提問時表現出的尷尬...

柯瑞會見韓正 提氣候合作與外交問題分開處理

大陸國家副主席韓正19日上午在北京人民大會堂會見美國氣候特使柯瑞。韓正表示，願與美方尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入...

「麥卡錫主義」捲土重來？美中關係緊張 外媒：越來越多華裔離美返陸

研究報告顯示，在美中政治氣氛緊張下，越來越多的美國華裔研究人員選擇離開美國，轉往中國或香港等地任職。不久前離開華盛頓智庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦