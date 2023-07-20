疫後香港書展 首見「習思想」繁體版

香港疫後書展開鑼，這天香港圖書大事是「習思想」書籍繁體字版在香港首發，中共中央宣傳部官員專門南下，說要讓更多香港出版機構透過不同方式加入中華文化國際傳播的大格局。

第卅三屆香港書展十九日起一連七日舉行，主辦者香港貿易發展局說，不會預先審查書籍或設「禁書」名單。今次書展是香港三年疫後首展，以「兒童及青少年文學」為主題，設有超過六百項文化活動，包括作家講座、工作坊、文化表演等。

書展開幕日與圖書相關的最大一場活動，是在緊鄰會展中心展場的君悅酒店，那裡下午舉辦了一場「習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要（二○二三版）」及習近平近年的「足跡」系列圖書發布儀式。學習「習思想」的圖書，首度在香港出版繁體字版。

中共中央宣傳部副部長張建春專程南下香港出席相關活動，他在儀式上說，希望香港的出版機構在國際交往中，講好當代中國故事，講好歷史巨變中香港故事，搭建起中西文化融合發展的平台。

他又說，學習習近平新時代中國特色社會主義思想、循著總書記的足跡，感悟中共黨創新理論的力量，能夠更加深刻領會一國兩制的獨特優勢，更理解一國兩制的實踐規律，從而更好地推進一國兩制在港成功實踐，促進香港繁榮穩定。

北京駐港主要官員出席發行儀式，駐港中聯辦主任鄭雁雄和副主任盧新寧、紫荊文化集團董事長許正中等人任主禮嘉賓。

今次出版的「習思想」圖書，還有習近平「足跡」系列，包括「讓群眾過上好日子—習近平正定足跡」、「閩山閩水物華新—習近平福建足跡」、「幹在實處 勇立潮頭—習近平浙江足跡」、「當好改革開放的排頭兵—習近平上海足跡」。這四部記述習近平地方工作經歷的繁體版圖書，全部由香港聯合出版集團出版發行。