聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正會柯瑞：陸願為應對氣候變化作貢獻

聯合報／ 記者賴錦宏、編譯周辰陽／綜合報導

美國氣候特使柯瑞經過兩天「建設性、但複雜」的會談後，十九日告訴大陸國家副主席韓正，氣候變遷是一個「全球威脅」，應該跟更廣泛的外交問題分開處理。韓正則表示，大陸願與美方在尊重彼此核心關切、充分溝通交流的基礎上尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入落實，為應對氣候變化等全球性挑戰作出新貢獻。

十六日抵達北京的柯瑞承認中美雙方的外交近年來出現困難，但氣候應該被視為一項「獨立的」挑戰，需要全世界最大經濟體集體努力解決，「我們有能力…在氣候方面有所改善」。

柯瑞跟中共中央外事辦主任王毅、總理李強與中國大陸氣候變化事務特使解振華舉行了會議，力求在年底於杜拜舉行的第廿八屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ28）之前重建中美兩國之間的信任。

他向韓正表示，「如果我們可以在ＣＯＰ28之前的接下來幾個月間攜手，將是巴黎協定以來的最重要發展。在這個問題上，我們將有機會，能夠帶來深遠的影響」。

柯瑞稍早告訴記者，他跟陸方官員本周的會談具有建設性、但是複雜，雙邊仍在處理政治「外部效應」，其中包括台灣問題，「我們正試圖重建已經努力好幾年的程序」。

新華社報導，韓正昨日上午會見柯瑞時表示，應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇里島會晤的共識，遵循大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，為中美各領域的交流合作，創造良好環境。

韓正稱，氣候變化事關人類可持續發展，中國作為負責任大國，堅持貫徹新發展理念，按照高質量發展的內在要求，積極應對氣候變化。

巴黎協定 北京

延伸閱讀

柯瑞訪華盼大陸將氣候與政治分開 北京會接受嗎？

美國氣候特使柯瑞：拜習今年可藉今年11月APEC場合會面

李強會柯瑞：發達國家應帶頭減排 給予發展國家技術支持

NBA／柯瑞生涯從未打過奧運 柯爾已招募他明年參賽

相關新聞

王毅將赴金磚會議 秦剛仍缺席

大陸外交部長秦剛短時間內恐不會復出。大陸外交部發言人毛寧昨日下午宣布，中共中央外事辦主任王毅除將出席廿四至廿五日在南非約...

疫後香港書展 首見「習思想」繁體版

香港疫後書展開鑼，這天香港圖書大事是「習思想」書籍繁體字版在香港首發，中共中央宣傳部官員專門南下，說要讓更多香港出版機構...

韓正會柯瑞：陸願為應對氣候變化作貢獻

美國氣候特使柯瑞經過兩天「建設性、但複雜」的會談後，十九日告訴大陸國家副主席韓正，氣候變遷是一個「全球威脅」，應該跟更廣...

賴清德將過境美國 國台辦批：台海和平的麻煩製造者

副總統兼民進黨總統候選人賴清德即將過境美國，前往參加友邦巴拉圭總統就職典禮。對此，國台辦表示，「對任何『台獨』分裂行徑，...

牧馬從漢朝延續至今 甘肅「山丹軍馬場」朝賽馬節轉型

甘肅省張掖市山丹縣境內的山丹軍馬場，位於祁連山冷龍嶺北麓、河西走廊中段處，自漢朝以來就是政府直轄軍馬場的所在地。而近年來...

已是戴罪之身？陸對秦剛謎團欲蓋彌彰 疑因習近平作為舉棋不定

深得大陸國家主席習近平信賴、親自提拔的大陸外交部長秦剛「消失」逾三周了，外交部發言人汪文斌、毛寧在記者提問時表現出的尷尬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦