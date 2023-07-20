韓正會柯瑞：陸願為應對氣候變化作貢獻

美國氣候特使柯瑞經過兩天「建設性、但複雜」的會談後，十九日告訴大陸國家副主席韓正，氣候變遷是一個「全球威脅」，應該跟更廣泛的外交問題分開處理。韓正則表示，大陸願與美方在尊重彼此核心關切、充分溝通交流的基礎上尋求最大公約數，推動「巴黎協定」深入落實，為應對氣候變化等全球性挑戰作出新貢獻。

十六日抵達北京的柯瑞承認中美雙方的外交近年來出現困難，但氣候應該被視為一項「獨立的」挑戰，需要全世界最大經濟體集體努力解決，「我們有能力…在氣候方面有所改善」。

柯瑞跟中共中央外事辦主任王毅、總理李強與中國大陸氣候變化事務特使解振華舉行了會議，力求在年底於杜拜舉行的第廿八屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ28）之前重建中美兩國之間的信任。

他向韓正表示，「如果我們可以在ＣＯＰ28之前的接下來幾個月間攜手，將是巴黎協定以來的最重要發展。在這個問題上，我們將有機會，能夠帶來深遠的影響」。

柯瑞稍早告訴記者，他跟陸方官員本周的會談具有建設性、但是複雜，雙邊仍在處理政治「外部效應」，其中包括台灣問題，「我們正試圖重建已經努力好幾年的程序」。

新華社報導，韓正昨日上午會見柯瑞時表示，應對氣候變化是中美合作的重要方面，要落實兩國元首峇里島會晤的共識，遵循大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，為中美各領域的交流合作，創造良好環境。

韓正稱，氣候變化事關人類可持續發展，中國作為負責任大國，堅持貫徹新發展理念，按照高質量發展的內在要求，積極應對氣候變化。