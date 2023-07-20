王毅將赴金磚會議 秦剛仍缺席

大陸外交部長秦剛短時間內恐不會復出。大陸外交部發言人毛寧昨日下午宣布，中共中央外事辦主任王毅除將出席廿四至廿五日在南非約翰尼斯堡舉行的第十三次金磚國家安全事務高級代表會議，並將訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。

過去幾次金磚國家安全事務高級代表會議都是由時任中共中央外事辦主任楊潔篪出席，因此今年由王毅出席符合慣例。但對於秦剛已經超過三周未公開露面，大陸官方迄今仍無正式說法。根據大陸外交部網站訊息，秦剛目前依然是大陸外長，不過他已缺席一系列重要外事活動，包括先前的東協外長會。

另，王毅昨日在北京會見到訪的美國前國務卿季辛吉。根據大陸外交部新聞稿，王毅表示，中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」。他強調，「這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道」。

王毅稱，中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。美國對華政策需要「季辛吉式的外交智慧」，需要「尼克森式的政治勇氣」。

他並重申中國大陸在台灣問題上的立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，台獨與台海和平水火不容，「上海公報」確定的一個中國原則必須恪守。如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對台獨，與台獨分裂行徑劃清界限。

根據大陸外交部新聞稿，季辛吉表示，美中兩國都有能力影響世界，美中保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉。無論如何困難，雙方都應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。一個中國是美國在「上海公報」中作出的嚴肅承諾，相信不會被動搖或背棄。他雖不擔任公職，但關心美中關係，支持近期雙方致力於改善關係的努力。