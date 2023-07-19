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賴清德將過境美國　陸外交部：採堅決有力措施捍衛主權

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人毛寧表示，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。（美聯社）
中國大陸外交部發言人毛寧表示，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。（美聯社）

副總統賴清德預定8月，出席巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，並依慣例過境美國。大陸外交部發言人毛寧19日回應表示，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

毛寧19日主持大陸外交部例行記者會，在被外媒問到，為了應對這一次訪問，中方是否打算在台灣海峽進行軍事訓練活動或者採取類似措施？毛寧做出上述表示。

毛寧說，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

毛寧重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。我們敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，切實履行美國領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

她說，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

毛寧 台獨 美國

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