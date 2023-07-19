賴清德將過境美國　陸外交部：採堅決有力措施捍衛主權

「當中國的外交官，必須『與狼共舞』，保家衛國...」中國外交部長——秦剛——自從今年6月25日之後，突然莫名「消失」，不僅缺席所有預定的外交公開行程、至今也沒有任何對外露面或談話，引發外界猜疑。中國官方起初的說法，表示「秦剛因健康原因缺席」，但至今已超過三週沒有消息，各種「確診說」、「權鬥說」、「女間諜桃色風波說」等欠缺直接證據的謠言紛起。秦剛去哪了？外交部長的消失，對中國又會有什麼問題？目前中國微博上有關秦剛的關鍵詞雖未被封禁，但已找不到相關傳言議論、評論留言也遭到限制。

2023-07-19 14:54