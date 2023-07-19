中俄海軍日本海會合 辦聯合演習「維護戰略航道安全」
據共軍北部戰區海軍「北海艦隊」公眾號，18日上午，由共軍導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的編隊抵達預定海域，與俄方會合，為下一步按計畫展開「北部‧聯合-2023」演習做好準備。
日前，共軍和俄羅斯國防部軍發布消息，雙方海軍將舉辦聯合軍演。據指出，由五艘軍艦組成的共軍艦艇編隊已於15日從青島的軍港啟航，前往日本海與俄方舉行旨在「維護戰略航道安全」的聯合演習。
北海艦隊發布訊息指出，18日上午，由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的中方海上編隊抵達預定海域，與俄方參演兵力特里布茨海軍上將號、潘捷列耶夫海軍上將號、齊堅扎波夫號和轟鳴號會合，並完成中俄聯合戰役指揮部開設。
在抵達會合點後，雙方換乘區域組織人員展開空中、水面立體換乘，演習副指揮員、俄羅斯海軍少將卡扎科夫一行搭乘艦載小艇，換乘至隸屬共軍的演習指揮艦齊齊哈爾艦，其餘參演人員也同步完成換乘。
共軍指稱，中方海上編隊於7月15日起航，在為期3天的航渡過程中，編隊組織各艦圍繞演習科目開展了針對性預先訓練，進一步完善指揮流程、熟悉演習內容。同時，編隊各艦還結合實際，組織了形式多樣、內容豐富的教育活動，強化任務官兵高標準完成好演習任務的信心決心，為演習順利展開奠定基礎。
《環球時報》引述軍事專家稱，這是俄羅斯海空力量，首次參加中方的此類聯合演習，也代表中俄軍事合作進一步加強。
本月初，大陸國防部長李尚福曾在北京與俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫舉行會晤，李尚福表示盼與俄海軍加強各層級溝通，並常態組織聯演聯巡聯賽，拓展合作。另，俄羅斯日前也剛派兩艘輕型護衛艦對上海港進行訪問。
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