中俄海軍日本海會合　辦聯合演習「維護戰略航道安全」

據共軍北部戰區海軍「北海艦隊」公眾號，18日上午，由共軍導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的編隊抵達預定海域，與俄方會合，為下一步按計畫展開「北部‧聯合-2023」演習做好準備。

日前，共軍和俄羅斯國防部軍發布消息，雙方海軍將舉辦聯合軍演。據指出，由五艘軍艦組成的共軍艦艇編隊已於15日從青島的軍港啟航，前往日本海與俄方舉行旨在「維護戰略航道安全」的聯合演習。

北海艦隊發布訊息指出，18日上午，由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的中方海上編隊抵達預定海域，與俄方參演兵力特里布茨海軍上將號、潘捷列耶夫海軍上將號、齊堅扎波夫號和轟鳴號會合，並完成中俄聯合戰役指揮部開設。

在抵達會合點後，雙方換乘區域組織人員展開空中、水面立體換乘，演習副指揮員、俄羅斯海軍少將卡扎科夫一行搭乘艦載小艇，換乘至隸屬共軍的演習指揮艦齊齊哈爾艦，其餘參演人員也同步完成換乘。

共軍指稱，中方海上編隊於7月15日起航，在為期3天的航渡過程中，編隊組織各艦圍繞演習科目開展了針對性預先訓練，進一步完善指揮流程、熟悉演習內容。同時，編隊各艦還結合實際，組織了形式多樣、內容豐富的教育活動，強化任務官兵高標準完成好演習任務的信心決心，為演習順利展開奠定基礎。

《環球時報》引述軍事專家稱，這是俄羅斯海空力量，首次參加中方的此類聯合演習，也代表中俄軍事合作進一步加強。