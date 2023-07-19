陸駐美使館致函《華爾街日報》　抨擊賴清德四大支柱

作為民進黨2024總統參選人的副總統賴清德，日前以「我保衛台海和平的計畫」為題投書《華爾街日報》，表示維持務實、一致的兩岸政策，承諾保衛和平四大支柱等。據大陸官媒中新社，中國大陸駐美國使館發言人劉鵬宇近日致函華爾街日報編委會，就賴清德的「錯誤涉台言論」予以嚴正駁斥，強調一中原則是兩岸和平的政治基礎，抨擊賴鼓吹言論，是粉飾民進黨的到美賣台行徑。

據中新社，劉鵬宇在信函中對華爾街日報編委會指出，賴清德選擇在美國媒體發文，再次向美遞出「投名狀」，抱美大腿。其「四大支柱」包藏的禍心用一個詞概括就是—賣台。

劉鵬宇說，賴清德稱要提升台灣所謂「嚇阻力」，「以武拒統」陰謀昭然若揭，民進黨渲染大陸軍事威脅，目的是騙取台灣老百姓支持其向美購買軍備，短短兩年美對台軍售總值40億美元，使台灣變成了危險的「火藥桶」。

劉鵬宇在信函中表示，賴清德大談「強化台供應鏈安全」，暗含的是與大陸「脫鉤斷鍊」，講「維持兩岸現狀」實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，所謂強化「民主夥伴關係」，實質是攀附美國為「謀獨」壯膽。

信函更稱，賴清德宣稱「不排除在尊重，互利，沒有先決條件的基礎上，與大陸展開對話溝通」，這是民進黨拒絕承認一中原則的常用話術。劉鵬宇認為，賴早在2017年自稱務實台獨工作者，他強調「一個中國原則是兩岸和平的政治基礎，是台海穩定的定海神針」，玩文字遊戲只會欲蓋彌彰。

信函最後強調，「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

本月初，賴清德以「我保衛台海和平的計畫」為題投書華爾街日報，提出將帶來和平與繁榮的四大支柱（four-pillared plan for peace），加速國防轉型、推動經濟安全、與民主國家建立強健夥伴關係、穩定且有原則的兩岸領導力。

另外交部近日宣布，賴清德預定8月出席南美洲友邦巴拉圭新任總統潘尼亞就職典禮，並依慣例過境美國。對此，華爾街日報報導引述美國官員稱，賴清德將低調過境，不在華府停留，敦促北京不要藉機拉高緊張。