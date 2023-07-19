中美進行氣候磋商　陸專家：氣候、能源轉型是共同需求

美國總統氣候問題特使柯瑞近日訪華，與中國氣候變化事務特使解振華會談後，分別與中共中央外辦主任王毅、大陸國務院總理李強舉行會見，大陸官媒中新社旗下「國是直通車」19日刊文定義，這是今年首次，中美面對面進行氣候問題磋商，大陸專家認為，氣候轉型、能源轉型是中美之間的共同需求，美國在儲能、核聚變等方面領先，相信可在合作中實現共贏。

在此之前，2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸宣布暫停中美氣候變化商談等八項反制措施，後雖柯瑞和解振華曾於國際場合同台，但中方並未承認雙方進行正式會談。

對於此次柯瑞作為美國總統氣候問題特使第三次訪華，也是今年來中美首次面對面進行氣候問題磋商，中國國家氣候變化專家委員會名譽主任劉燕華表示，中美雖國情不同，但在應對氣候變化問題上，有四方面共同點，一是中美領導人共識，二是合作基礎，三是中美兩國都是溫室氣體排放大國，四是可再生能源方面，中美都是生產大國。

劉燕華說，中美就氣候變化進行過多次合作，也建立了強化氣候行動的工作組，氣候轉型、能源轉型是中美之間的共同需求，在世界範圍內也是大勢所趨，在推動全球能源轉型，中美有很多合作的基礎。

她補充，發展可再生能源一定要實現多元互補，不同國家有各自優勢，例如中國大陸在風能、太陽能發電方面有很大進步，歐盟風能、核能做得比較好，美國在能、核聚變等方面領先，「相信今後可再生能源發展各國將在合作中實現共贏。」

劉燕華建議，中美各自有長處，雙方可以考慮在第三方國家和地區開展合作，也是未來雙方合作的一個方向，雙方還可以在技術方面進行合作。

另就大陸6月發布對外關係法，提出積極參與全球環境氣候治理，加強綠色低碳國際合作等，北京大學碳中和研究院副院長張海濱認為，這釋放出一個重要信號，即通過立法的方式，明確中國大陸將積極參與全球環境氣候治理，加強綠色低碳國際合作，展現的是積極與美國展開氣候合作、與世界各國展開氣候合作堅定的信念和決心。