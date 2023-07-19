李尚福會季辛吉：中美關係徘徊低谷

中國大陸國務委員兼國防部長李尚福昨天在北京會見美國前國務卿季辛吉。就中美關係，李尚福指出，美方一些人未和中方相向而行，致使中美關係徘徊在（中美）建交以來的低谷。季辛吉則稱，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

據大陸國防部發布，李尚福在會見時指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有挑戰。各國人民都希望中美肩負大國責任，發揮引領作用，維護世界繁榮穩定。

他並稱，中國所走的和平發展道路是世界之福，不是世界之禍，美方應有正確的戰略判斷。新興國家與發達國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

就中美關係，李尚福指出，美方一些人未和中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。

他並指，大陸國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美兩國的正確相處之道。中方始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

據中方發布，季辛吉說，此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

他還說，如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通。