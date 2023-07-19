李強會柯瑞：發達國家應帶頭減排

中國大陸國務院總理李強、中共外事辦主任王毅昨分別會見美國氣候特使柯瑞。就氣候合作議題，李強指出，雙方要承擔各自責任，遵守「共同但有區別」的責任原則，發達國家應帶頭減排，並給予發展中國家更多技術支持。柯瑞則告訴李強，今夏的氣候或變得更糟，還提及新疆上周日曾測到五二點二度高溫。雙方還討論了氣候融資、中國煤炭消費和甲烷減排等問題。

柯瑞是在十六日抵達北京，十七日與中國氣候特使解振華會談，昨與王毅會談，並會見李強。柯瑞今天將結束為期四天的訪問行程。柯瑞此行會見中方層級與美國財政部長葉倫相同，都與李強會面，沒有見大陸國家主席習近平。

綜合路透等外電消息，柯瑞在會見李強時稱，美中在兩年前已同意幫助世界各國加速新能源轉型，不再盲目使用煤炭發電，停止砍伐森林並遏制甲烷排放。柯瑞說，在今年十一月於杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）之前，美中兩國可在氣候合作取得更多進展。

柯瑞還向李強說，今年夏天的情況可能會變得更糟，他援引新聞報導說，中國西北部新疆地區的一個氣象站上周日測到了五二點二度的歷史最高溫。李強不尋常地打斷他的話，對柯瑞所說的新疆高溫表示懷疑，柯瑞則補充道，這些預測比以往任何時候都嚴重得多。

據與會者透露，李強在會面後承認中國和其他地區面臨的嚴重氣候影響。

另據新華社報導，李強在會見時稱，要踐行多邊主義，堅持聯合國氣候變化綱要公約及巴黎協定確定的目標和原則。要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，發達國家應帶頭減排、盡早兌現資金承諾，發展中國家要作出力所能及的貢獻。要共享科技成果，推動全球綠色低碳轉型，發達國家應給予發展中國家更多技術支持。

王毅昨與柯瑞會談指出，中方願同美方加強對話溝通，共同應對氣候變化。中美氣候變化合作有巨大潛力，同時離不開兩國人民的理解支持，「離不開中美關係的大環境」。

王毅還稱，希望美方奉行理性、務實、積極的對華政策，繼續堅持一個中國原則，妥善處理台灣問題。

據中方發布，柯瑞表示，美方重視穩定美中關係，始終堅持一個中國政策。妥善處理兩國間分歧和差異，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

路透報導，王毅與柯瑞擔任外長時期曾長時間共事。兩人昨互以朋友相稱。柯瑞告訴王毅，會談可為陷入台灣和貿易爭端的兩國關係提供全新開始，希望成為解決兩國分歧和重新定義合作關係的起點。