海基會為赴陸台生辦研習營 盼成兩岸正能量

海基會18日於政大公企中心舉辦第16屆「台生研習營」，為即將赴陸就學的新生，提供各項諮詢服務與經驗分享。海基會秘書長邱垂正期許同學，成為推動兩岸關係的正能量，帶著台灣的人情味與民主社會生活經驗，與大陸青年學子交流，發揮正向影響力。

邱垂正表示，16年來海基會在每年暑假期間舉辦「台生研習營」，為大陸各校就學的學長姐與即將赴陸求學的新生建立資訊分享、經驗交流、政策宣達的平台，針對台生與家長們關切的學歷採認、兵役問題等，提供豐富的參考資訊，協助台生做好赴陸就學的準備。

在研習營上，邱垂正說明當前我國大陸政策及兩岸交流概況，提醒同學們須審慎看待兩岸社會制度與價值差異，務實評估在中國大陸就學與生活的環境。他強調，多一分準備，就多一份保障，減少赴陸就學的適應成本與降低風險。

本次研習營也邀請亞太和平研究基金會執行長董立文分享赴陸就學的注意事項，教育部高教司科長宋雯倩主講大陸學歷採認、內政部役政署秘書林書瑋主講兵役相關規定。

同時，台生學長姊們從學習環境的區別、如何與當地陸生交流等出發前的心態建設，行李與金融等行前準備，開學後宿舍適應、食衣住行、學業相關、就醫需求等日常生活各方面問題，乃至職涯規劃分享寶貴經驗。

研習營綜合座談由海基會副秘書長蔡孟君主持，陸委會、教育部、內政部役政署、內政部移民署、國防部皆派員出席，即席答覆各項問題。