王毅會見柯瑞：盼美方務實對華政策 妥善處理台灣問題

美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）18日分別與中共中央外辦主任王毅、陸國務院總理李強會面。王毅指出，一個健康、穩定和可持續的中美關係是必要的，希望美方奉行理性務實對華政策，妥善處理台灣問題；李強表示世界正面臨著嚴峻的挑戰，中美兩國乃至世界所有國家都有責任就氣候變化加強協調，凝聚共識，加快行動。

據大陸外交部發布消息，王毅指出中方在習近平生態文明思想指導下，堅持走綠色低碳可持續發展道路，積極開展應對氣候變化的國際合作，朝著構建人類命運共同體的目標，推動建設清潔美麗的世界。中方願同美方加強對話溝通，探討互利合作，共同應對氣候變化。中美氣候變化合作有巨大潛力，同時離不開兩國人民的理解支持，離不開中美關係的大環境。

值得注意的是，陸外交部通稿指出，王毅說，「希望美方奉行理性、務實、積極的對華政策，繼續堅持一個中國原則，妥善處理台灣問題，同中方共同踐行相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。」

路透報導，在王毅與克里擔任外長時期，兩人曾經長時間共事。王毅用「老朋友」稱呼克里，克里用「My friend」稱呼王毅。

星島日報報導指出，王毅表示氣候變化的合作也是在中美大氣候之下向前推進，因此需要得到兩國人民的認可和支持，需要有一個健康、穩定的雙邊關係，「也希望美方能對中方奉行理性務實積極政策。」這些年溝通少了問題就更多了，有時候小問題會成為大問題，只要本著相互尊重的精神，進行平等對話和溝通，相信任何問題都可以妥善解決。

柯瑞表示，中美兩國可以利用氣候合作來重新定義兩國陷入困境的外交關係，並在應對全球暖化方面發揮帶頭作用。