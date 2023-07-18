柯瑞訪中讓雙方氣候升溫？分析：至少引領中美關係可控

美國總統氣候特使柯瑞（John Kerry）於16日抵達北京，並於17日與中國氣候變化事務特使解振華舉行4個多小時會談。外界關注柯瑞訪中是否意味中美關係得到改善。綜合港媒、陸媒報導，大陸學者專家指出，柯瑞訪中有望推動中美恢復氣候變化商談，體現在「重塑」中美關係過程中，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤共識所做出的努力。不過，整體中美關係能否得到改善，還有待觀察。

柯瑞作為美國總統氣候問題特使本次為第三次訪中。他也是繼美國國務卿布林肯和財政部長葉倫後，近期第三位訪華的美國高官。

中新網報導，北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇指出，柯瑞訪中應該說是中美關係整體改善的一部分。與此同時，中美氣候商談本身也有助於改善中美之間關係的氣氛，有利於進一步加強中美關係當前改善的勢頭。

星島日報報導，同濟大學政治與國際關係學院教授仇華飛認為，柯瑞訪中體現中美兩國正試圖穩定雙邊關係，氣候問題是中美可以合作的僅有幾個領域之一，雙方的互不信任已無法消除，透過在一些議題上保持對話，至少引領中美關係可控。

中國社科院美國研究所研究員陶文釗通過中新網表示，儘管柯瑞方面稱「中美氣候變化合作應該獨立於中美緊張局勢」，但他認為不可能實現，因為中美關係還涉及經貿、科技等諸多方面。雖然目前中美之間的整體氣氛不斷改善，但美方可能還將繼續推進「印太戰略」、對華實施科技打壓，築起「小院高牆」。

公開訊息顯示，柯瑞16日至19日訪中，雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。外媒報導，柯瑞訪中目的在就應對氣候危機與中方進行接觸，並就推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）等議題交換意見。