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陸罕見表揚「隱蔽戰線」 強調國安
中共日前舉行「全國國家安全系統」表彰大會，政法委書記陳文清要求各級黨委高度重視、關心支持「隱蔽戰線」工作，堅定維護國家主權及發展利益。中共「隱蔽戰線」工作也有新部署。
今年三月大陸全國兩會後，北京似加強國安偵查立法和行動，例如日前在北京和上海搜查外資顧問企業，引發外資圈譁然。今年七月正式施行新修訂「反間諜法」，更引發外界對中共就間諜行為擴大定義的擔憂。
大陸國安部長陳一新日前撰文稱，修訂反間諜法是推進「隱蔽戰線」工作體系和能力現代化的重大舉措。
據官方北京青年報「政知見」公眾號刊文，大陸「全國國家安全系統」表彰大會十四日在北京人民大會堂舉行。陳文清出席並談話。
澎湃新聞十五日報導指出，關於「隱蔽戰線」工作，中共中央層面近期有新部署。
陳文清在會上稱，中共廿大以來，國家安全機關在新一屆部黨委帶領下，推動隱蔽戰線工作取得新成效。
「政知見」文章指出，召開隱蔽戰線表彰大會情況「罕見」。國家安全機關是在隱蔽戰線上捍衛國家主權、安全、發展利益的專責部門，國安幹警的姓名和事跡大都未公開。
大會當天還發布了大陸國安機關形象片「有我」，片中提到「隱蔽戰線」曾參與多起事件，包括一九九七年香港主權移交、二○一九年香港修例風波等。
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