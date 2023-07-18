秦剛神隱逾3周 傳聞四起

大陸國務委員兼外長秦剛自六月廿五日後就未再公開露面，神隱超過三周，海外傳聞四起。大陸外交部曾指秦剛因健康因素，缺席東協外長會議。大陸旅美評論員鄧聿文昨發表評論稱，秦剛身體看來不錯，久不現身不合邏輯，先前傳出染疫，恐只是推託之詞。

大陸外交部發言人毛寧昨天在記者會上被外媒多次追問秦剛情況，毛寧僅稱沒有可提供的訊息。被問及秦剛是否仍是外長，毛寧建議查閱外交部網站。

據大陸外交部網站，至昨晚十一時，秦剛職務並無變動。

秦剛今年五十七歲，去年底從大陸駐美大使返陸出任外長，今年三月又在大陸全國兩會後出任國務委員，等於在三個月左右時間，從副部級獲得火速提升至副國級高官。以其職位之高，神隱三周之久，引起諸多臆測。

最近包括推特等社交平台瘋傳秦剛陷入桃色醜聞，指其在任駐美大使期間，與某港媒女主持人有染，兩人並生有一子，但暫時無法證實其真實性。另有指秦剛可能涉入間諜案件，還有傳聞指其身患重病。

大陸官方迄今除了上述提及秦剛的健康因素外，尚無其他進一步說明。

鄧聿文昨在美國之音發表評論指出，若秦剛真如外傳有外遇並育有私生子，以當前大陸政治環境，「習不太可能保秦剛」。如果秦剛的問題比傳言更重，例如涉及間諜，那問題性質就變了，幾乎肯定習不會保他。而即使最後證明傳言烏龍一場，秦剛仕途雖不受影響，然名譽已受損，仍是輸家。