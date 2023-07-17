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賴清德訪巴拉圭經美國 陸外交部：堅決反對

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
為大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）
為大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）

總統府17日宣布，副總統賴清德將以特使身份，率團參加我邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）8月15日的就職典禮，途中將過境美國。對此，大陸外交部表示，「堅決反對『台獨』分裂分子竄美」，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。

據環球網消息指出，大陸外交部17日舉行例行記者會時，有路透記者問到，賴清德8月前往巴拉圭途中將經停美國的相關問題。發言人毛寧回應，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。她還表示，大陸已向美方提出嚴正交涉。

毛寧進一步稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。大陸敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，切實履行美國領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

毛寧還強調，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

此前，外交部次長俞大㵢宣布，總統蔡英文指派副總統賴清德擔任特使，將於8月出席巴拉圭新任總統潘尼亞的就職典禮。而對於過境美國問題，俞大㵢表示，「以往都會安排在美國過境，這次也依以往慣例，按舒適、便利、安全、尊嚴等原則辦理」。

總統府17日舉行記者會，宣布總統蔡英文指派副總統賴清德以特使身份出訪巴拉圭，參加其新總統潘尼亞就職典禮。對此，大陸外交部表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，將採堅決有力的措施捍衛主權。（記者林伯東／攝影）
總統府17日舉行記者會，宣布總統蔡英文指派副總統賴清德以特使身份出訪巴拉圭，參加其新總統潘尼亞就職典禮。對此，大陸外交部表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，將採堅決有力的措施捍衛主權。（記者林伯東／攝影）

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