賴清德訪巴拉圭經美國 陸外交部：堅決反對

總統府17日宣布，副總統賴清德將以特使身份，率團參加我邦交國巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios）8月15日的就職典禮，途中將過境美國。對此，大陸外交部表示，「堅決反對『台獨』分裂分子竄美」，已向美方嚴正交涉，將採堅決有力的措施捍衛主權。

據環球網消息指出，大陸外交部17日舉行例行記者會時，有路透記者問到，賴清德8月前往巴拉圭途中將經停美國的相關問題。發言人毛寧回應，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持『台獨』分裂分子及其分裂行徑」。她還表示，大陸已向美方提出嚴正交涉。

毛寧進一步稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。大陸敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，切實履行美國領導人作出的不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

毛寧還強調，中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。