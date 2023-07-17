陸外交部：冀美方相向而行 推動雙邊關係重回健康軌道

大陸國家統計局公布上半年國民經濟運行情況，在17日舉行的大陸外交部例行記者會被問及中國今後是否有可能加強與歐洲還有美國之間的關係時，大陸外交部發言人毛寧表示，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係重回健康穩定發展的軌道。

發言人毛寧表示，上半年中國經濟整體呈現回升向好的態勢，國內生產總值（GDP）年比增長5.5%，比第1季加快1個百分點。中國經濟長期向好的基本面沒有改變，韌性強、潛力大、活力足的特點，以及支撐高質量發展的條件亦沒有改變。隨著促進發展的積極因素積累增多，經濟有望繼續恢復向好。

毛寧說，中國一貫在相互尊重、平等互利的基礎上同各國開展友好合作，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和發展中美關係，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係重回健康穩定發展的軌道。

在被問到中國氣候變化事務特使解振華與訪華的美國氣候特使柯瑞會面的細節。毛寧表示，中方會適時發布有關訪問的具體情況。

她指出，氣候變化是全人類面臨的共同問題。柯瑞今次經中美雙方商定訪華，中方將落實兩國元首峇里島會議的精神，同美方就氣候變化的相關議題深入交換意見，攜手應對，增進當代和子孫後代的福祉。