中美氣候合作有新進展？ 大陸制定新甲烷協議是關鍵

路透指出，美國氣候特使柯瑞此次訪問中國大陸，目標在於重振美中兩國推動抑制溫室氣體排放的行動。專家表示，中美若是在甲烷問題上有合作，可望成為雙方繼續前進的一條路。甲烷佔全球約30%的溫室氣體。

柯瑞13日在華盛頓一場國會聽證會中表示，「甲烷對我們的合作尤其重要」，「中國（2021年）在格拉斯哥的先行會談中同意制定一套甲烷行動計劃，然後在2022年11月在沙姆沙伊赫（Sharm-El-Sheikh）再度如此」。

2022年在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）期間，中國氣候變化事務特使解振華意外現身全球甲烷合作組織（Global Methane Partnership）一場會議。該組織是由美國與歐盟領導，目標是在2030年結束前，將2020年代甲烷碳排量削減30%。

解振華稱，中國已草擬出一套具體措施計劃，從能源、農業與廢棄物方面減少甲烷排放。但大陸迄今尚未公開這套計劃具體內容。

路透引述與柯瑞團隊接觸的消息人士說法指出，美國希望中國在下一次聯合國氣候大會COP28在12月於杜拜召開前，先公布這計劃。

非營利組織Clean Air Task Force（CATF）全球甲烷防治主管班克斯（Jonathan Banks）稱，「這是能夠坐下來對中國的甲烷有更認真討論的開場白。」

中國的目標是讓二氧化碳排放在2030年前見頂，2060年實現淨零碳排。不過，北京尚未設定甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體的目標，而且仍在研究討論如何精確測量這些氣體。

解振華2022年承認中國控制甲烷的能力依然「疲弱」，該國首先是聚焦監測行動。

駐北京的綠色創新發展中心（iGDP）4月時發表的報告指出，中國增加中的甲烷水平，讓該國非二氧化碳的氣候排放到2050年將較2015年水平增加50%。這導致碳中和根本不可能達成，因甲烷是一種碳基氣體。