美參議院領袖舒默將提修正法案 就芬太尼氾濫制裁中國

美國政府竭力阻止仿鴉片類止痛藥「芬太尼」進口，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）16日表示，他將在將推出的國防政策立法中，納入一項修正案，以制裁中國大陸涉嫌參與生產合成鴉片類藥物芬太尼。

舒默在紐約會見記者時，將美國芬太尼氾濫問題很大程度上歸咎於中國。他表示，這些來自中國的芬太尼是得到中國政府的完全接受和默許。美國當局指芬太尼導致數以萬計美國人死亡。

舒默稱，會推動在本周提交一項兩黨修正案，內容包括禁止芬太尼和制裁授權立法等。他相信修正案在兩黨大力支持下，將會獲得通過。

大陸外交部之前表示，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決禁毒問題，實際上是行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止推卸責任，撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民。