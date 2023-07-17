聽新聞
test
0:00 / 0:00
美參議院領袖舒默將提修正法案 就芬太尼氾濫制裁中國
美國政府竭力阻止仿鴉片類止痛藥「芬太尼」進口，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）16日表示，他將在將推出的國防政策立法中，納入一項修正案，以制裁中國大陸涉嫌參與生產合成鴉片類藥物芬太尼。
舒默在紐約會見記者時，將美國芬太尼氾濫問題很大程度上歸咎於中國。他表示，這些來自中國的芬太尼是得到中國政府的完全接受和默許。美國當局指芬太尼導致數以萬計美國人死亡。
舒默稱，會推動在本周提交一項兩黨修正案，內容包括禁止芬太尼和制裁授權立法等。他相信修正案在兩黨大力支持下，將會獲得通過。
大陸外交部之前表示，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決禁毒問題，實際上是行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止推卸責任，撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言