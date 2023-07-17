柯瑞抵北京 美中重啟氣候談判

美國總統氣候特使柯瑞十六日抵達北京，展開四天的中國大陸訪問行程。他將與中國氣候變化事務特使解振華會談，重啟全球兩大溫室氣體排放國間，陷入僵局的氣候談判，預料將商討減少甲烷排放和限制煤炭使用等問題。但外界咸認為，此行恐難以取得突破性進展。鑑於美中共排放約四成的全球溫室氣體到大氣層，紐約時報點名兩國為地球兩個最大的汙染國。

柯瑞成為繼美國國務卿布林肯、財長葉倫後，近一個月來第三位訪中的美國高官，也是柯瑞以氣候特使身分第三次訪中。一般認為是美中關係初見緩和的象徵。去年八月美國前聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，美中氣候談判即陷入停滯。

美中氣候事務高官「柯解會」可望聚焦阻止森林遭砍伐與協助貧窮國家因應氣候變遷等問題，也可能討論美國對中國太陽能電板等組件，加收關稅及實施其他限制性措施等問題。美中其他領域雖存在緊張，但美國總統拜登已定調氣候議題為兩國潛在的合作領域。

不過，外界多不看好柯瑞此行能夠有多大進展。美國哥倫比亞大學全球能源政策中心美中項目主任桑德羅（David Sandalow）表示，他不期待柯瑞能取得突破性進展，但希望有助恢復美中正常的協調及外交。

歐洲氣候智庫Ｅ３Ｇ顧問曾楚希（Byford Tsang）則說，目前有許多因素使中國能源決策者的行動受限，包括去年以來俄烏戰爭引發的經濟效應，造成全球天然氣市場重大動盪，還有中國近年來嚴重乾旱使水力發電能力降低。

柯瑞十三日在美國聯邦眾議院外交委員會聽證會中指稱，他此行不會做出任何讓步，美國要做的是找到可以合作的方式，確實解決危機。美方想與中方建立某種穩定關係。

中國官方公眾號「長安街知事」分析，高頻率、多領域、高層次已成為本輪中美互動的鮮明特點，同時也向國際社會釋放中美止跌走穩等三大明確訊號。

首先，為中美關係止跌走穩帶來積極預期。布林肯六月訪中期間，中美達成積極共識和成果，最重要的是，雙方同意共同落實去年十一月兩國領袖峇里島高峰會達成的共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。葉倫再接棒訪中，雙方會談坦誠、務實、深入，具有建設性。

其次，應對全球性挑戰離不開中美合作；第三是中美關係改善積極發展能否持續，考驗美方誠意。中美關係未來是走向對話還是對抗、合作還是衝突，美方必須做出正確選擇。